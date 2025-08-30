Nutriționiștii trag un semnal de alarmă. Pudra proteica, ajutor sau risc pentru sănătate? Ce spun specialiștii

Acest supliment alimentar este ușor de integrat în diverse rețete – de la shake-uri și gustări rapide, până la deserturi – și a ajuns un adevărat trend, susținut și promovat intens pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor potențiale ale consumului necontrolat.

Nutriționiștii recomandă folosirea pudrei proteice doar în situații în care este necesară suplimentarea aportului proteic, avertizând că excesul poate pune presiune asupra organismului.

„Dozele mari de proteine obligă organismul să depună eforturi suplimentare pentru metabolizarea lor”, explică nutriționistul Șerban Damian. El subliniază că proteinele pot fi obținute și din alimente naturale. De exemplu, un shake proteic de 200 ml furnizează aproximativ 25 de grame de proteină, cantitate regăsită și în 120 de grame de piept de pui sau 200 de grame de brânză de vaci.

Avertismentul pediatrilor

Dincolo de situațiile celor care ese practicat sportul de performanță, pediatrii lansează un avertisment ferm privind includerea pudrei proteice în alimentația copiilor mici.

Medicul pediatru Calemia Păun spune că introducerea acestui supliment poate duce la supraîncărcarea rinichilor și ficatului, deshidratare și chiar eliminarea calciului din organism, afectând sănătatea oaselor. „Nu este recomandată folosirea pudrei proteice în hrana copiilor”, spune medicul, potrivit observatornews.ro.

Potrivit datelor europene, tendința de creștere a vânzărilor de pudră proteică va continua în următorii ani iar specialiștii subliniază nevoia de informare corectă și consum responsabil pentru evitarea efectelor negative asupra sănătății.