Păr lung ori scurt? Trucul simplu care te ajută să descoperi ce ți se potrivește mai bine

Un truc cunoscut sub numele de „testul de 2,25 inci” (5,7 cm) ar trebui să ajute care lungime a părului accentuează cel mai bine trăsăturile faciale naturale.

Cum funcționează „testul de 2,25 inci”

Baza acestui truc este de fapt matematică, dar în același timp incredibil de simplă. Pentru a-l executa, ai nevoie doar de o riglă și un creion. Creionul se plasează sub bărbie, paralel cu podeaua, iar rigla se plasează lângă față – vertical, astfel încât să ajungă de la baza urechii la creion.

Dacă distanța dintre cele două puncte este mai mică de 5,7 centimetri (2,25 inci), se spune că părul scurt flatează fața. Dacă este mai mare, părul lung echilibrează vizual mai bine trăsăturile.

De ce nu este vorba doar de matematică?

Această formulă se bazează pe principiile simetriei și echilibrului feței. Persoanele cu un raport bărbie-ureche mai mic emană adesea un aspect armonios pe care o coafură scurtă îl accentuează. Pentru cei cu o distanță mai mare, părul lung creează o ramă facială mai blândă.

În realitate, testul nu este un adevăr absolut - mai degrabă este un ghid. Forma feței, densitatea părului, textura și chiar personalitatea joacă un rol în a stabili dacă părul scurt sau lung sporește cu adevărat frumusețea unei persoane.

Când matematica întâlnește estetica

Interesant este că acest truc își are rădăcinile în lumea coafurii profesionale. Expertul în coafuri John Frieda a introdus testul cu ani în urmă, dar abia pe TikTok a devenit un fenomen global.

De ce lungimea părului afectează percepția facială

Părul este rama feței. Lungimea, volumul și direcția creșterii părului pot schimba complet modul în care lumina prinde pomeții sau pot accentua linia maxilarului.

Părul scurt expune gâtul și umerii și dă impresia de încredere, prospețime și dinamism. Părul lung simbolizează delicatețea, feminitatea și eleganța romantică.

Există lungime perfectă?

Lungimea perfectă a părului este cea care face o persoană să se simtă autentică. Trucul de 5,7 cm este doar un punct de plecare - un cadru care ajută la înțelegerea relațiilor, nu o poruncă, potrivit citymagazine.si.

