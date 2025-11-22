Remedii naturale rapide pentru buze uscate și crăpate

Acestea pot fi afectate deoarece nu au glande sebacee și sunt mult mai sensibile decât alte părți ale pielii.

Cauzele buzelor uscate și crăpate

Printre cauzele principale ale uscăciunii și crăpăturilor sunt consumul insuficient de apă, expunerea la frig și vânt, obiceiurile dăunătoare - cum este lingerea frecventă a acestora - deficiențele nutriționale de vitamine B2, B6, B12 sau zinc, dar și reacțiile alergice ori boli, precum eczemele și psoriazisul, potrivit dcmedical.ro.

Remedii naturale

- Miere - are proprietăți antibacteriene iar aplicată pe buze timp de 15-40 de minute ajută la hidratarea și vindecarea buzelor.

- Exfoliere delicată cu un amestec de zahăr brun și ulei de măsline ori miere elimină celulele moarte și pregătește buzele pentru hidratare.

- Ulei de cocos, unt de shea, lanolina hidratează intensiv și au efecte calmante.

- Ceara de albine protejează buzele împotriva agresiunilor externe.

- Gelul de aloe vera calmează pielea și favorizează regenerarea.

Pe lângă aceste tratamente, este esențial să te hidratezi, să consumi suficiente vitamine și minerale din alimente, precum ouă, banane, semințe de dovleac, legume verzi, și să renunți la cosmeticele care conțin parfum sau alcool.

În sezonul rece, folosirea unui umidificator în cameră ajută la păstrarea unui nivel optim de umiditate, evitând astfel uscarea pielii.

Cu aceste soluții simple și eficiente, buzele tale pot fi hidratate și reparate rapid, eliminând disconfortul provocat de crăpături.