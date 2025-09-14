Remedii naturale. Beneficiile cataplasmelor pentru sănătate

Este o pastă realizată din ierburi, plante și alte substanțe cu proprietăți vindecătoare. Pasta este aplicată pe un șervet cald și umed și se poate aplica pe piele pentru a reduce inflamația.

Cataplasma accelerează fluxul sanguin în zonă, ceea ce reprezintă o parte importantă a vindecării.

Cataplasmă pentru abces

Abcesul, numit și furuncul, este o acumulare de puroi care se formează din cauza unei infecții bacteriene. Căldura umedă generată de cataplasmă ajută la extragerea infecției și la micșorarea și la drenarea naturală a abcesului.

O cataplasmă cu sare Epsom ajută tratarea abceselor la oameni și animale. Sarea Epsom usucă puroiul și drenează furunculul.

Cataplasmă pentru infecții

Cataplasma poate trata infecțiile prin distrugerea bacteriilor și extragerea infecției din țesut. Utilizarea cataplasmelor pe bază de plante, nămol sau argilă pentru combaterea infecțiilor este o practică străveche.

Cercetătorii au descoperit că o cataplasmă realizată din argilă albastră OMT ajută la combaterea anumitor tipuri de bacterii patogene atunci când este aplicată pe răn.

Cataplasmă pentru chist

Chistul este un săculeț umplut cu lichid sau cu un amestec de substanțe solide și lichide. Ele pot apărea oriunde pe corp sau sub piele și are diverse dimensiuni.

Aplicarea unei cataplasme calde pe un chist accelerează vindecarea, ajutând la drenarea acestuia.

Cataplasmă pentru ulcerații

În cazul ulcerațiilor la pacienții diabetici se folosea, în trecut, o cataplasmă cu semințe de in pentru a înmuia calusurile înainte de îndepărtarea țesutului afectat și aplicarea unui antiseptic.

Un studiu pe animale din 2016 a sugerat că o cataplasmă din feriga Blechnum orientale ar putea fi un tratament eficient pentru ulcerele diabetice. Este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege efectele acesteia asupra oamenilor.

Ingrediente pentru cataplasme

Poți folosi turmeric, ceapă, ghimbir, usturoi, eucalipt.

Alte igrediente sunt sarea epsom, aloe vera, cărbune activ, lapte, pâine, ulei de cocos.

Orice reacție alergică se poate dezvolta în contact cu pielea. Testează pe o porțiune micăă. Dacă observi anumite simptome, consultă medicul, potrivit catine.ro.