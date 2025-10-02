Ritualul japonez de îngrijire a tenului: Cum să folosești uleiul pentru o curățare perfectă

Această tehnică constă în folosirea unui ulei emulsifiant care dizolvă machiajul și impuritățile, urmat de o curățare suplimentară cu un produs pe bază de apă.

Ce presupune ritualul japonez de îngrijire

Ritualul „double cleansing” implică două etape: prima folosește ulei pentru a îndepărta sebumul, praful și machiajul, iar a doua etapă asigură o curățare în profunzime, pregătind pielea pentru tratamentele ulterioare.

Dermatologii recomandă această metodă mai ales persoanelor cu ten gras, acneic sau care locuiesc în zone poluate deoarece ajută la degajarea porilor fără a irita pielea.

Cum alegi uleiul

Uleiurile naturale, precum cel de camelie, jojoba, avocado sau migdale dulci sunt preferate pentru proprietățile lor hrănitoare și hidratante. Este important ca uleiul să fie emulsifiant, adică să se poată îndepărta ușor cu apă pentru a evita iritațiile cauzate de frecarea excesivă.

Cum alegi produsul pe bază de apă

Pentru alegerea produsului de curățare pe bază de apă, specialiștii recomandă formule delicate, fără parfum, adaptate tipului de ten: geluri sau creme pentru ten uscat și sensibil și produse cu ingrediente active antibacteriene pentru tenul gras sau acneic.

Cum îți cureți tenul

Aplicarea metodei presupune masajul ușor al feței cu ulei, urmat de clătirea cu apă călduță și continuarea procesului cu un produs de curățare clasic. Masajul stimulează circulația sanguină, contribuind la un ten mai luminos și conferind un moment de relaxare în rutina zilnică.

Această metodă tradițională japoneză se impune astfel ca o soluție eficientă și blândă pentru îngrijirea tenului, susținută de dermatologi și influenceri din întreaga lume, fiind tot mai populară în lume, potrivit a1.ro.