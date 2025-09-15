Sănătatea începe cu ceapa: beneficii dovedite pentru inima și digestie

Studiile arată că ceapa reduce tensiunea arterială cu până la șase puncte și scade colesterolul la femeile cu sindromul ovarului polichistic. În plus, aceasta conține potasiu, fibre și vitamine care contribuie la controlul glicemiei, fiind recomandată și persoanelor cu diabet, notează dcnews.ro.

Pe lângă beneficiile pentru sistemul cardiovascular, ceapa întărește sistemul imunitar și susține sănătatea intestinală datorită fibrelor prebiotice, precum inulina. Compușii săi bioactivi, inclusiv cei sulfurici, protejează celulele și reduc riscul unor afecțiuni grave, cum ar fi cancerul de colon sau stomac.

Integrată în alimentație regulată, ceapa ajută și la menținerea densității osoase, reducând riscul de osteoporoză, și contribuie la reglarea glicemiei.

Acest aliment banal devine astfel un pilon important al unui stil de viață sănătos.