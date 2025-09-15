x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Sănătatea începe cu ceapa: beneficii dovedite pentru inima și digestie

Sănătatea începe cu ceapa: beneficii dovedite pentru inima și digestie

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   22:30
Sănătatea începe cu ceapa: beneficii dovedite pentru inima și digestie

O legumă care se află în orice bucătărie are beneficii nebănuite asupra sănătății. Este bogată în quercetină, antioxidant care scade tensiunea arterială, reduce colesterolul „rău” și inflamația din organism.

Studiile arată că ceapa reduce tensiunea arterială cu până la șase puncte și scade colesterolul la femeile cu sindromul ovarului polichistic. În plus, aceasta conține potasiu, fibre și vitamine care contribuie la controlul glicemiei, fiind recomandată și persoanelor cu diabet, notează dcnews.ro.

Pe lângă beneficiile pentru sistemul cardiovascular, ceapa întărește sistemul imunitar și susține sănătatea intestinală datorită fibrelor prebiotice, precum inulina. Compușii săi bioactivi, inclusiv cei sulfurici, protejează celulele și reduc riscul unor afecțiuni grave, cum ar fi cancerul de colon sau stomac.

Integrată în alimentație regulată, ceapa ajută și la menținerea densității osoase, reducând riscul de osteoporoză, și contribuie la reglarea glicemiei.

Acest aliment banal devine astfel un pilon important al unui stil de viață sănătos.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ceapa leguma
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri