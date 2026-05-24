Semnalul ascuns din spatele trezirilor nocturne frecvente. Când trebuie să mergi la medic?

Somnul are un rol esențial în refacerea corpului, reglarea hormonilor și procesarea emoțională. Atunci când ciclurile de somn sunt întrerupte constant, în special la aceeași oră, organismul poate transmite un semnal că anumite funcții nu mai sunt în echilibru.

Ce se întâmplă în organism?

În acest interval, corpul trece în mod normal prin faze de regenerare profundă. Ritmul cardiac și tensiunea arterială scad, musculatura se relaxează, iar organismul intră într-o stare de refacere controlată de sistemul nervos parasimpatic.

Medicii explică faptul că trezirea bruscă în acest interval poate fi legată de creșterea nivelului de cortizol — hormonul stresului — care ar trebui să rămână scăzut pe timpul nopții.

Atunci când cortizolul este crescut din cauza stresului, anxietății, oboselii cronice sau a dezechilibrelor metabolice, sistemul nervos este activat și poate provoca treziri nocturne, palpitații, senzație de neliniște sau anxietate.

Cauzele frecvente ale trezirilor nocturne

Specialiștiii în somnologie spun că există mai mulți factori care pot contribui la acest fenomen:

dezechilibre hormonale, inclusiv modificări ale nivelului de melatonină sau cortizol;

stres cronic și suprasolicitare psihică;

tulburări ale sistemului nervos autonom;

alimentație dezechilibrată și consum excesiv de cafeină sau alcool;

expunerea prelungită la ecrane înainte de culcare;

probleme digestive sau metabolice;

lipsa activității fizice regulate.

În unele cazuri, trezirile nocturne pot fi asociate și cu anxietatea sau cu dificultatea creierului de a intra într-o stare profundă de relaxare.

Care sunt efectele?

Privarea repetată de somn sau întreruperea ciclurilor normale de odihnă poate afecta atât sănătatea fizică, cât și psihică.

Printre efectele cel mai des întâlnite se numără:

oboseala cronică;

dificultăți de concentrare și memorie;

iritabilitate și schimbări de dispoziție;

scăderea capacității de recuperare a organismului;

slăbirea sistemului imunitar;

creșterea riscului de anxietate și depresie.

Recomandări pentru un somn odihnitor

Pentru reducerea trezirilor nocturne, medicii recomandă stabilirea unei rutine regulate de somn și limitarea factorilor care stimulează excesiv sistemul nervos înainte de culcare.

culcarea și trezirea la ore fixe;

evitarea telefonului și a ecranelor cu cel puțin o oră înainte de somn;

reducerea consumului de cafeină după-amiaza;

evitarea meselor grele seara;

exercițiile fizice moderate în timpul zilei;

tehnici de relaxare, precum respirația controlată, meditația sau yoga.

Când este necesar consultul medical

Specialiștii recomandă consultarea unui medic dacă trezirile nocturne persistă mai multe săptămâni sau sunt însoțite de simptome precum palpitații, anxietate accentuată, epuizare sau dificultăți severe de adormire.

În unele situații pot fi necesare investigații suplimentare pentru identificarea unor dezechilibre hormonale, tulburări de somn sau probleme metabolice, notează citymagazine.si.