Revoluție medicală: termometrul viitorului se înghite și monitorizează continuu temperatura

Dispozitivul ar putea schimba modul în care sunt depistate infecțiile, febra și alte probleme medicale, oferind măsurători mult mai precise decât termometrele clasice.

Mai mic decât orice senzor existent

Noul dispozitiv are doar 6 milimetri în diametru și 4 milimetri în înălțime, fiind considerat unul dintre cele mai mici termometre ingerabile create până acum.

Spre deosebire de capsulele existente, care au dimensiunea unei vitamine și pot fi dificil de înghițit, noul senzor reduce semnificativ riscul de blocare a tractului digestiv.

„Un astfel de senzor ne oferă posibilitatea de a monitoriza infecțiile și de a le identifica din timp, mai ales la persoanele vulnerabile, cum sunt pacienții aflați sub tratamente imunosupresoare sau chimioterapie”, explică Giovanni Traverso, profesor asociat la MIT și gastroenterolog la Brigham and Women's Hospital, scrie newsmit.edu

Cum funcționează capsula

După ce este înghițit, senzorul ajunge în tractul gastrointestinal și măsoară temperatura internă cu o precizie impresionantă de 0,01 grade Celsius.

Dispozitivul transmite o nouă măsurătoare în fiecare secundă prin intermediul unei antene externe aflate la o distanță de aproximativ 30-60 de centimetri de corp.

Pentru a reduce dimensiunea capsulei, cercetătorii au creat un microcip special care consumă extrem de puțină energie, fiind alimentat de o baterie miniaturală.

Mai precis decât termometrele obișnuite

Temperatura măsurată la nivelul tractului digestiv reflectă mult mai fidel temperatura centrală a corpului decât cea obținută cu termometrele orale sau frontale.

Acest lucru ar putea ajuta medicii să detecteze mai rapid apariția febrei, să monitorizeze pacienții după intervenții chirurgicale sau să identifice semne timpurii ale unor infecții.

De asemenea, tehnologia ar putea fi folosită pentru:

monitorizarea pacienților aflați sub anestezie;

urmărirea fertilității și a ovulației;

supravegherea temperaturii la copii;

monitorizarea sportivilor și militarilor expuși la temperaturi extreme;

prevenirea hipotermiei.

Testele au fost deja realizate

În cadrul studiului publicat în revista Nature Electronics, senzorii au fost testați cu succes pe animale, atât în timpul anesteziei, cât și în condiții de activitate normală.

Rezultatele au arătat că dispozitivele au transmis constant și precis informații despre temperatura corporală.

Echipa MIT lucrează deja la integrarea altor funcții în aceeași capsulă. Viitoarele versiuni ar putea monitoriza și ritmul cardiac sau alți parametri vitali importanți.

Cercetătorii speră să înceapă testele clinice pe oameni în următorii ani.

„Cred că această tehnologie ar putea înlocui într-o zi termometrele clasice. Dacă putem oferi un dispozitiv minuscul, ușor de înghițit și capabil să furnizeze date mai precise decât metodele actuale, aplicațiile sunt practic nelimitate”, spune Giovanni Traverso.

Studiul a fost finanțat de mai multe agenții de cercetare din Statele Unite, inclusiv DARPA și ARPA-H, și deschide calea către o nouă generație de dispozitive medicale inteligente care monitorizează organismul din interior.