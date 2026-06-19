CNN: Atacul care a zguduit Moscova. De ce nu mai poate Rusia să oprească valurile de drone lansate de Ucraina

Cum a reușit Ucraina să spargă apărarea aeriană a Rusiei. Slăbiciunile care au expus Moscova în cel mai mare atac cu drone

Atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra teritoriului rus devin tot mai complexe și mai greu de oprit. O analiză CNN arată că strategia Kievului de a satura sistemele de apărare ale Rusiei începe să dea rezultate vizibile, inclusiv în jurul Moscovei, unde cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului a scos la iveală vulnerabilități serioase ale sistemului defensiv rusesc.

Moscova, luată prin surprindere de amploarea atacului

În primele ore ale dimineții de joi, un val de drone ucrainene a coborât asupra Moscovei, iar reacția autorităților ruse a părut, potrivit imaginilor apărute în spațiul public, mai degrabă una improvizată decât rezultatul unei apărări atent coordonate.

Înregistrări video verificate de CNN și analizate de experți arată soldați ruși folosind sisteme portabile antiaeriene de pe o autostradă intens circulată, în timp ce traficul continua cu dificultate în apropiere. În alte imagini, oameni pot fi văzuți fugind pentru a se adăposti după ce o dronă, probabil doborâtă de apărarea rusă, s-a prăbușit într-o clădire dintr-o piață comercială extinsă.

Un alt videoclip surprinde ceea ce pare a fi o rachetă de apărare aeriană rusească ce își ratează ținta și lovește un rezervor de petrol de la periferia Moscovei. Potrivit unui expert în armament de la Stockholm International Peace Research Institute, a fost „un autogol al Rusiei”, incidentul fiind urmat de un nor uriaș de fum și de explozia capacului rezervorului.

Atacul de joi asupra Moscovei, cel mai amplu de la începutul invaziei la scară largă, reprezintă încă o dovadă că strategia Ucrainei de a copleși apărarea aeriană rusă cu valuri de drone începe să dea rezultate.

„Rusia are un istoric al utilizării unor sisteme vechi care nu sunt 100% fiabile”, a declarat Markus Schiller, cercetător principal la Stockholm International Peace Research Institute.

Potrivit acestuia, în timp ce reacția de la Moscova a părut dezordonată, Ucraina și-a îmbunătățit constant capacitățile de atac „de ani de zile”.

Ucraina își extinde campania de lovituri în adâncimea Rusiei

Din 2024, Ucraina a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune împotriva rafinăriilor de petrol, depozitelor de combustibil și obiectivelor militare aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Recent, dronele ucrainene au reușit să pătrundă prin apărarea aeriană din zona Sankt Petersburg, iar Moscova a fost vizată în repetate rânduri. Aceste operațiuni au adus războiul în cele mai importante două orașe ale Rusiei și au demonstrat că distanța față de linia frontului nu mai garantează siguranța.

Imaginile care ridică semne de întrebare despre pregătirea Rusiei

Pentru specialiștii în securitate, imaginile surprinse în timpul atacului ridică întrebări serioase despre modul în care Rusia gestionează astfel de situații.

„Videoclipul care surprinde lansarea de sisteme portabile antiaeriene de pe o autostradă aglomerată indică un răspuns grăbit, improvizat și, sincer, neprofesionist la atac. Lipsa totală a controlului traficului și utilizarea echipamentelor militare în imediata apropiere a vehiculelor și civililor întăresc această evaluare”, a declarat Stu Ray, analist principal la McKenzie Intelligence Services.

În opinia sa, reacția autorităților ruse sugerează lipsa unei coordonări eficiente într-un moment critic.

Cum a obligat Ucraina Rusia să își disperseze sistemele de apărare

La începutul războiului, Rusia și-a concentrat majoritatea sistemelor antiaeriene în apropierea frontierei cu Ucraina și de-a lungul liniei frontului.

Însă strategia Kievului a fost diferită. Ucraina a lovit simultan numeroase obiective din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, forțând Moscova să distribuie sistemele de apărare pe o suprafață mult mai extinsă.

Surse militare ucrainene au declarat anterior pentru CNN că această tactică a contribuit la subțierea rețelei defensive ruse.

În paralel, Ucraina a vizat în mod constant lansatoarele de rachete antiaeriene și sistemele radar rusești. Forțele Armate ale Ucrainei susțin că au distrus 166 de elemente de apărare antiaeriană rusească doar de la începutul acestui an și peste 1.432 de astfel de sisteme de la începutul invaziei din 2022.

Marea problemă a Rusiei: sistemele nu au fost proiectate pentru drone

Experții intervievați de CNN subliniază că sistemele rusești de apărare aeriană au fost concepute pentru a combate amenințări complet diferite.

Potrivit lui Thomas Withington, cercetător în științe militare la Royal United Services Institute din Londra, aceste sisteme au fost dezvoltate pentru a intercepta avioane militare, rachete balistice și rachete de croazieră.

„Apărarea aeriană a Rusiei pur și simplu nu este potrivită pentru această misiune, iar acest lucru este foarte clar. Sistemele nu sunt echipate pentru a detecta, urmări și intercepta acest tip de atac, iar fără o reproiectare masivă a întregului sistem de apărare aeriană rus, situația va rămâne aceeași.”

Dronele moderne sunt mult mai dificil de urmărit decât aeronavele sau rachetele convenționale.

„Ele pot apărea pe radar, însă există o diferență uriașă între detectarea unui obiect pe radar și obținerea a ceea ce noi numim o urmărire de calitate, care să permită interceptarea eficientă a țintei”, a explicat Withington.

Sancțiunile occidentale îngreunează modernizarea armatei ruse

Thomas Withington consideră că sancțiunile internaționale au redus capacitatea Moscovei de a obține tehnologiile necesare dezvoltării unor sisteme moderne capabile să facă față valurilor de drone ucrainene.

„Chiar dacă Rusia ar putea accelera producția, ar produce mai multe sisteme de rachete care, în realitate, nu reușesc să își îndeplinească misiunea.”

Acest lucru pune Kremlinul într-o situație dificilă, deoarece investițiile suplimentare nu garantează rezolvarea problemei de fond.

Moscova dispune încă de o apărare puternică

Cu toate vulnerabilitățile identificate, experții avertizează că Rusia continuă să doboare un procent semnificativ din dronele lansate de Ucraina.

Vineri dimineață, armata rusă a anunțat că a interceptat 216 drone ucrainene pe întreg teritoriul țării.

La rândul său, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, estima la jumătatea lunii mai că Moscova dispunea de peste 100 de lansatoare de apărare aeriană și de peste 50 de sisteme mobile Pantsir.

Totuși, atunci când Ucraina lansează peste 100 de drone într-un singur atac și din direcții multiple, probabilitatea ca măcar o parte dintre acestea să treacă de apărare crește semnificativ.

Războiul dronelor pune Kremlinul într-o poziție dificilă

Atacurile repetate și de amploare ale Ucrainei au alimentat speculațiile potrivit cărora Rusia ar putea începe să resimtă presiunea asupra stocurilor de muniție destinate apărării aeriene.

Experții avertizează că este imposibil de cunoscut cu exactitate nivelul acestor rezerve, însă este evident că acestea sunt consumate constant pe măsură ce atacurile devin mai frecvente.

„În ceea ce privește frecvența și intensitatea atacurilor Ucrainei asupra Rusiei, toate opțiunile disponibile pentru Moscova sunt nefavorabile”, a declarat Thomas Withington.

„Probabil că militarii ruși încearcă acum să identifice varianta cea mai puțin rea pentru a face față provocărilor create de Ucraina.”