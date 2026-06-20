Nu vrei răspunsuri generate de AI? Iată cum le poți elimina din Google Search

Mulți preferă în continuare rezultatele clasice, bazate pe lista de linkuri afișate de motorul de căutare, fără rezumatele generate automat de AI.

Deși Google susține că funcția AI Overviews este o parte integrată a experienței Search, similară cu Featured Snippets sau Knowledge Panels, există câteva metode prin care utilizatorii pot evita afișarea acestor răspunsuri.

Trucul simplu care elimină AI Overviews

Una dintre cele mai rapide soluții este adăugarea expresiei „-ai” la finalul căutării efectuate în Google.

Prin folosirea acestui operator, motorul de căutare va afișa rezultatele obișnuite, fără secțiunea AI Overviews care generează răspunsuri sintetizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Specialiștii explică faptul că acest truc funcționează pe baza operatorilor de căutare Google, instrumente utilizate de ani de zile pentru rafinarea rezultatelor.

De exemplu, dacă un utilizator caută informații despre o destinație de vacanță sau un produs și nu dorește să primească răspunsuri generate de AI, poate adăuga „-ai” la finalul interogării.

Ce sunt operatorii Google Search

Operatorii de căutare reprezintă comenzi speciale care ajută utilizatorii să obțină rezultate mai precise.

Printre cei mai cunoscuți se numără utilizarea ghilimelelor pentru căutarea unei expresii exacte sau semnul minus pentru excluderea anumitor termeni din rezultate.

Noul truc cu „-ai” se înscrie în aceeași categorie și este considerat de mulți utilizatori o metodă eficientă pentru a reveni temporar la experiența clasică de căutare.

Totuși, soluția nu dezactivează permanent funcția AI Overviews, ci doar o elimină din căutarea respectivă.

Google pariază tot mai mult pe inteligența artificială

În paralel, gigantul american accelerează integrarea tehnologiilor AI în toate serviciile sale. Noile actualizări ale Google Search transformă motorul de căutare într-un instrument mult mai apropiat de chatbot-uri precum ChatGPT sau Gemini.

Noua versiune permite întrebări mai lungi și mai complexe, formulate într-un limbaj conversațional, iar răspunsurile sunt generate cu ajutorul modelelor avansate de inteligență artificială.

Google dezvoltă și funcții autonome care vor putea monitoriza informații în numele utilizatorului. De exemplu, sistemul va putea urmări lansări de produse, anunțuri imobiliare sau colaborări comerciale și va trimite notificări atunci când apar noutăți relevante.

Căutările pe internet se schimbă radical

Experții consideră că Google trece prin cea mai importantă transformare din ultimii ani. Dacă până acum motorul de căutare oferea în principal o listă de linkuri către site-uri web, noua direcție pune accent pe răspunsuri generate direct de inteligența artificială.

În viitor, utilizatorii vor putea beneficia de instrumente personalizate, mini-aplicații și asistenți virtuali capabili să efectueze cercetări complexe sau să urmărească automat informații de interes.

Pentru cei care preferă însă experiența clasică a internetului, operatorul „-ai” rămâne, cel puțin pentru moment, una dintre cele mai simple metode de a evita răspunsurile generate de inteligența artificială în Google Search.