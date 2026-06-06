Soluții naturale pentru amețeli. Cum să ameliorezi vertijul

Amețeala apare atunci când creierul primește semnale contradictorii privind echilibrul, deși organismul nu se află neapărat într-o situație de instabilitate reală. Specialiștii atrag atenția că, în cazul episoadelor intense, persoana afectată ar trebui să se așeze imediat pentru a reduce riscul de cădere.

Cele mai utilizate remedii naturale

Manevrea Epley

Una dintre metodele frecvent recomandate în cazul vertijului pozițional benign este manevra Epley, o serie de mișcări ale capului care pot contribui la reducerea simptomelor atunci când sunt efectuate regulat, de preferat seara, înainte de culcare.

Ghimbir

Ghimbirul este, de asemenea, utilizat ca remediu natural, fiind asociat cu diminuarea grețurilor și a senzației de amețeală. Ceaiul preparat din rădăcină de ghimbir, consumat de două ori pe zi, este adesea recomandat în acest sens.

Uleiuri esențiale

Și uleiurile esențiale, precum cele de mentă, lavandă, lămâie sau ghimbir, sunt folosite pentru ameliorarea simptomelor. Acestea pot fi inhalate sau aplicate diluate pe piept, gât ori tâmple, având un efect calmant asupra organismului.

Hidratare

Deshidratarea este considerată un factor care poate contribui la apariția amețelilor. Studiile citate de Medical News Today arată că un consum insuficient de apă poate influența funcționarea sistemului vestibular, responsabil de echilibru, și poate crește riscul tulburărilor asociate.

Alte remedii

În același timp, unele remedii populare includ consumul de amestecuri pe bază de miere și oțet de mere, despre care se crede că pot susține circulația și pot ameliora simptomele. Specialiștii atrag însă atenția că oțetul de mere nu trebuie consumat nediluat iar utilizarea acestuia trebuie făcută cu precauție.

Ginkgo biloba este o plantă des utilizată în ameliorarea simptomelor de vertij, fiind asociată cu îmbunătățirea circulației cerebrale și reducerea problemelor de echilibru. Totuși, aceasta poate interacționa cu anumite medicamente, motiv pentru care este recomandată prudența în administrare.

În unele cazuri, sunt recomandate și exerciții de echilibru, care pot contribui la îmbunătățirea funcției sistemului vestibular, a coordonării și a stabilității generale.

Când este necesar consult medical

Medicii recomandă ca persoanele care se confruntă frecvent cu episoade de amețeală să solicite un consult de specialitate. Identificarea cauzei este esențială pentru stabilirea unui tratament adecvat, care poate include terapie medicamentoasă sau exerciții de reabilitare vestibulară, potrivit medicool.ro.