Cum să ai unghii sănătoase și puternice: 7 metode simple de îngrijire

Unghiile de la mâni cresc, în medie, cu circa 3 mm pe lună, iar unghiiile de la picioare cu 1 mm în fiecare lună.

Specialiștii recomandă câteva reguli simple, dar esențiale, pentru a preveni exfolierea și ruperea unghiilor, dar și pentru a le întări și hrăni în mod natural.​

Cum să îngrijești corect unghiile

Pilirea unghilor

Pentru a evita slăbirea și ruperea unghiilor este important să le tai într-o singură direcție, nu înainte și înapoi, și să eviți acțiunile agresive care pot afecta structura lor, cum ar fi rosul unghiilor.

Pauză de la ojă

Folosirea frecventă a ojei, mai ales a celei semipermanente, poate slăbi unghia din cauza pilirii și a solvenților agresivi. Este recomandat să faci pauze regulate, lăsând unghiile libere cel puțin o săptămână pentru a le permite să se regenereze. În acest interval, aplică tratamente cu uleiuri vegetale și creme hidratante, care ajută la refacerea și întărirea unghiilor.​

Remedii locale

Pentru unghii subțiri sau exfoliate, poți apela la amestecuri naturale eficiente: bicarbonat, ulei de măsline și lămâie, care întăresc matricea unghială. Totodată, gelul de aloe vera susține regenerarea, iar uleiul de ricin, aplicat zilnic, hrănește matricea și stimulează o creștere sănătoasă.​

Dietă

Combină biotina cu suplimente speciale pentru păr și unghii. Acestea conțin vitamine antioxidante (C și E) și minerale esențiale, precum fier, zinc, magneziu și seleniu.

Protejează-ți mâinile

Activitățile zilnice, precum spălatul vaselor sau grădinăritul, pot slăbi unghiile. Este recomandat să porți mănuși atunci când faci treburi casnice și să aplici o cremă hidratantă după fiecare spălare a mâinilor.

Tratamente

De asemenea, măștile cu ingrediente active precum pantenolul, vitaminele sau acidul hialuronic creează un film hidratant care pătrunde în profunzime și ajută la regenerarea unghiei.​

Masează cuticulele

Creșterea unghiei începe din matricea unghială, aflată sub cuticulă, unde se formează celulele de cheratină. Aplică uleiuri nutritive bogate în proteine și vitamine, ulei de ricin sau ulei de măsline, și masează ușor zona cuticulelor. Masajul ajută la absorbția ingredientelor active, stimulează circulația sanguină și accelerează regenerarea celulară.

Combinând aceste sfaturi cu o rutină echilibrată, vei observa cum unghiile tale devin mai frumoase și mai rezistente, potrivit a1.ro.