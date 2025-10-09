Ce trebuie să știi despre vitamina K: Sfaturi pentru o sănătate echilibrată

Există două forme principale ale acestei vitamine: vitamina K1 (filochinona), prezentă în plante precum spanacul sau broccoli, și vitamina K2 (menachinona), produsă de bacteriile intestinale și găsită în alimente fermentate și de origine animală.

Beneficiile vitaminei K asupra sănătății

Coagularea sângelui

Vitamina K1 este esențial pentru formarea proteinelor ce stopează sângerările, facilitând coagularea sângelui. Litera „K” provine de la cuvântul german „koagulation”.

Sănătatea oaselor

Vitamina K2 susține sănătatea osoasă, contribuind la producerea osteocalcinei, esențiale pentru densitatea osoasă.

Sistemul cardiovascular

Totodată, vitamina K2 protejează sistemul cardiovascular, prevenind calcificarea arterelor inimii, un factor de risc pentru boli cardiace.

Surse alimentare

Vitamina K1 se găsește în verdețuri, precum spanacul, varza kale, broccoli și în uleiuri vegetale, precum cel de măsline sau de soia.

Vitamina K2 se găsește în murături, produse lactate, carne și alimente fermentate. Aceasta este mai bine absorbită în prezența grăsimilor.

Deficiențe de vitamina K

Deficitul de vitamina K este rar dar poate apărea în urma administrării prelungite de antibiotice, care distrug bacteriile intestinale, sau în boli ce afectează absorbția nutrienților, precum boala Crohn sau ciroza hepatică.

La nou-născuți, lipsa vitaminei K poate provoca hemoragii interne severe. Semnele deficienței includ sângerări frecvente, timp prelungit de coagulare și reducerea densității osoase.

Când sunt recomandate suplimentele

De regulă, o dietă echilibrată asigură necesarul de vitamina K. Suplimentarea este indicată doar la recomandarea medicului, în special pentru cei cu afecțiuni care afectează absorbția sau cei care iau anticoagulante deoarece vitamina K poate neutraliza efectele acestora.

Este recomandat ca pacienții să mențină un aport constant de vitamina K pentru a evita fluctuații care pot duce la complicații severe.

La nou-născuți, administrarea profilactică a vitaminei K imediat după naștere previne riscul bolii hemoragice.

Contraindicații

Reacțiile alergice la suplimente sunt rare iar supradozajul este puțin probabil datorită eliminării rapide din organism.

Consultul medical este esențial înainte de a începe orice tratament cu vitamina K, în special dacă se urmează alte terapii medicamentoase, potrivit medicool.ro.