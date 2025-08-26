Funcțiile-cheie ale testosteronului

În cazul bărbaților, cea mai mare parte a testosteronului este produs în timpul somnului, iar cu toate că datele despre femei sunt limitate, există dovezi care sugerează că un nivel scăzut al testosteronului la femei este asociat cu o eficiență redusă a somnului. Mai multe detalii a oferit neurocercetătoarea Nicole Vignola, autoarea studiului „Reprogramează-ți creierul” (Editura Lifestyle, 2025): „Există o relație bidirecțională: somnul insuficient reduce nivelul de testosteron, iar nivelul redus de testosteron reduce durata și calitatea somnului”. Mai limpede? „Întrucât testosteronul este secretat cu precădere în timpul somnului de lungă durată, dacă dormim doar șase ore, de exemplu, se pierde un ciclu întreg de producție a testosteronului”.

Proprietăți neuroprotectoare

Un studiu asupra unor adulți sănătoși a descoperit că dacă bărbații dormeau doar cinci ore pe noapte timp de opt nopți la rând, nivelurile lor de testosteron scădeau cu 10–15%. „Este o scădere drastică”, apreciază neurocercetătoarea Nicole Vignola. „Prin comparație - a urmat aceasta -, procesul normal de îmbătrânire duce la scăderea nivelului de testosteron cu 1-2% pe an. Testosteronul joacă un rol-cheie în reglarea funcțiilor cognitive, având proprietăți neuroprotectoare. Ne influențează capacitatea de a adormi și totodată este responsabil cu dezvoltarea mușchilor și densitatea osoasă; dacă nu dormim suficient, toate aceste aspecte sunt afectate”.

Îmbunătățirea atenției

În plus, testosteronul influențează decisiv și reprogramarea creierului. Din nou experta în neuroștiințe Nicole Vignola: „Testosteronul influențează semnificativ plasticitatea sinaptică, mai ales în zonele creierului asociate cu învățarea și memoria. De asemenea, modulează formarea de noi conexiuni în creier, consolidând astfel acțiunile repetitive. Testosteronul este asociat și cu îmbunătățirea funcțiilor cognitive și a atenției. Știm cât este de important să acordăm atenție lucrurilor pe care vrem să le schimbăm. Testosteronul ne ajută să respectăm regulile jocului, atrăgându-ne zilnic atenția asupra schimbărilor comportamentale. Susține funcțiile cognitive care ne permit să ne adaptăm și să ne schimbăm ca răspuns la noi experiențe”.

Reglează dispoziția și emoțiile

Nu în ultimul rând: „Testosteronul reglează dispoziția și emoțiile. Acest lucru ajută la procesarea emoțiilor și poate chiar să joace un rol în ceea ce privește reziliența în fața stresului și stabilitatea emoțională, ajutându-ne creierul să se adapteze la diferite provocări emoționale”.

„Testosteronul ne determină capacitatea de a adormi și totodată este responsabil cu dezvoltarea mușchilor și densitatea osoasă”, Nicole Vignola, neurocercetătoare

„Testosteronul influențează semnificativ plasticitatea sinaptică, mai ales în zonele creierului asociate cu învățarea și memoria”, Nicole Vignola

››› Vezi galeria foto ‹‹‹