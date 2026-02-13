Mahmureala pielii există! Ce se întâmplă cu tenul după excesul de alcool

Însă specialiștii atrag atenția asupra unui detaliu adesea ignorat: mahmureala nu afectează doar organismul, ci și pielea.

Potrivit experților în cosmetică și îngrijire dermică, alcoolul lasă urme vizibile pe ten chiar a doua zi, sub forma inflamației, deshidratării și a unui aspect tern.

„Pielea poate avea și ea mahmureală”

Raquel González, cosmetolog și fondatoarea brandului Byoode, explică faptul că pielea reacționează direct la excesul de alcool.

„Un semn clar al mahmurelii este senzația că nu ai dormit bine și aspectul de oboseală accentuată. Toate acestea se reflectă imediat în piele”, spune specialistul pentru 20minutos.es.

Chiar dacă efectele nu pot fi șterse complet peste noapte, există soluții care ajută pielea să se refacă mai rapid, dacă sunt aplicate corect dimineața următoare.

Cum se manifestă mahmureala la nivelul pielii

Din punct de vedere dermatologic, pielea „mahmură” prezintă mai multe semne clare:

inflamație și umflare, mai ales la nivelul feței;

roșeață și ton neuniform;

aspect tern, lipsit de strălucire.

„Alcoolul are un efect proinflamator și declanșează procese de glicare, adică creșteri bruște ale nivelului de zahăr din sânge. Acestea afectează structura pielii, care devine umflată și capătă o culoare cenușie”, explică Raquel González.

Deshidratarea, principalul inamic al tenului

Un alt efect major al alcoolului este deshidratarea severă. La fel cum organismul „cere” apă după o noapte de petrecere, și pielea suferă același deficit.

Estefanía Nieto, director dermocosmetic Medik8, recomandă:

„Alcoolul deshidratează puternic organismul, iar pielea este printre primele afectate. Cel mai bun aliat este apa – consumată înainte de culcare și imediat după trezire – completată de produse cosmetice intens hidratante, bogate în acid hialuronic.”

Ce poți face dimineața după exces

Specialiștii recomandă:

hidratare intensă (internă și externă);

produse calmante și reparatoare;

evitarea exfolianților agresivi sau a ingredientelor iritante;

măști hidratante și seruri cu acid hialuronic.

Chiar dacă mahmureala pielii nu poate fi prevenită complet, o rutină corectă de îngrijire poate reduce semnificativ efectele și poate reda tenului un aspect sănătos mai rapid.