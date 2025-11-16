Masajul nervului vag: relaxare sau risc? Medicii trag un semnal de alarmă

Promisiunea? Reducerea anxietății, calm instant, digestie mai bună, somn profund și chiar stare de bine generală.

Dar cât adevăr se ascunde în spatele acestui trend? Poate fi nervul vag „pornit” ca un întrerupător? Și mai ales: funcționează sau nu funcționează acest masaj?

Ce este, de fapt, nervul vag?

Nervul vag este cel mai lung și mai complex nerv cranian. Pleacă din trunchiul cerebral și coboară prin gât, torace și abdomen, „vizitând” pe drum inima, plămânii, stomacul, intestinele și chiar ficatul, scrie medicool.ro.

Nu degeaba numele său, din latină, înseamnă „rătăcitor”.

Este responsabil pentru ceea ce numim adesea „butonul de calm” al organismului — sistemul nervos parasimpatic — și influențează:

ritmul cardiac și tensiunea arterială

respirația

digestia

imunitatea

starea emoțională

secreția de salivă, mucus și enzime digestive

Pe scurt, când nervul vag funcționează bine, corpul intră mai ușor în modul relax & digest.

Masajul nervului vag: chiar funcționează?

Adevărul științific este mai puțin spectaculos decât trendul viral:

nervul vag nu poate fi atins sau masat direct, pentru că este localizat adânc în corp, protejat de mușchi, țesut conjunctiv și oase.

Există mici ramuri senzoriale în zona urechilor și gâtului, dar ele nu au rolul de a „porni” nervul. Asta înseamnă că masajul nu activează direct nervul vag, așa cum susțin influencerii.

„Nu este un buton magic pe care îl poți apăsa pentru calm instant. Corpul nu funcționează ca un automat de sucuri”, explică dr. Adrian Cole, specialist în medicină integrativă.

De ce se simt oamenii mai relaxați după masaj?

Pentru că masajul, ca tehnică în sine, relaxează – indiferent de zona masată.

Masarea gâtului, umerilor sau a zonei din spatele urechilor:

reduce tensiunea musculară

scade nivelul de cortizol

activează sistemul parasimpatic

induce o stare de calm general

Masajul abdominal poate ajuta digestia prin mecanismul fizic al presiunii, nu prin „stimularea nervului vag”.

Pe scurt: funcționează efectul masajului, nu „activarea vagală”.

Atenție la un risc real: masarea sinusului carotidian

Unele tutoriale online indică masarea unei zone sensibile din gât — sinusul carotidian.

Apăsarea prea puternică aici poate provoca:

scăderea bruscă a tensiunii

amețeală

leșin

în cazuri rare, complicații cardiovasculare

Medici cardiologi avertizează că persoanele fără pregătire ar trebui să evite presiunea profundă în zona cervicală.

Cum poate fi stimulat cu adevărat nervul vag? Metode sigure și dovedite științific

Deși masajul nu acționează direct asupra nervului vag, există metode simple, eficiente și validate de cercetări:

1. Respirația profundă, lentă

Mai ales respirația diafragmatică — extinderea abdomenului la inspirație — activează sistemul parasimpatic.

2. Expunerea la frig

Dușurile reci sau stropirea feței cu apă rece pot declanșa răspunsul vagal.

3. Exercițiile fizice regulate

Sportul susține tonusul vagal și echilibrul emoțional.

4. Cântatul, gargara, humatul

Vibrațiile laringelui stimulează indirect ramificațiile nervului vag.

5. Meditația și tehnicile de relaxare

Mindfulness, yoga și respirația conștientă reduc stresul și activează parasimpaticul.

6. Stimularea medicală a nervului vag

Realizată cu dispozitive implantate sau stimulatoare electrice — folosită în tratamentul epilepsiei sau depresiei rezistente. Nu are nicio legătură cu masajul DIY.

Masajul nervului vag este un trend care combină informații reale despre anatomie cu mituri simplificate.

Masajul relaxează.

Masajul nu activează în mod direct nervul vag.

Poți obține efecte similare prin tehnici sigure și testate științific.

Presiunea puternică în zona gâtului poate fi riscantă.

Dacă vrei cu adevărat să stimulezi nervul vag, respiră profund, mișcă-te, meditează și lasă masajul cervical profund în grija profesioniștilor.