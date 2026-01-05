A început procesul pe fond în cazul contestației privind numirea a doi judecători CCR

Avocata Silvia Uscov contestă numirea, de vara trecută, a doi judecători ai Curții Constituționale. Este vorba de Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Avocata contestă și formarea de către premierul Ilie Bolojan a grupului de lucru privind legile Justiției, potrivit G4Media.ro.

Judecătoarea îl amenință pe consilierul juridic de la Cotroceni că îl dă afară dacă mai vorbește peste ea.

„Curtea respinge cererea apărării de amânare pentru a comunica alte acte. Dacă vreți să fiți în concediu e problema dvs. Vă rog să nu mă întrerupeți! Vă dau afară din sală!”, a spus judecătoarea, potrivit informațiilor transmise de reporterii G4Media.

Judecătoare în acest proces este Olimpiea Crețeanu, cea care i-a achitat, în anul 2013, pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe șeful Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”. Hotnews a scris atunci că judecătoarea Olimpiea Crețeanu a făcut cerere de abținere în acest dosar motivând că soțul sau are un contract de arenda cu omul de afaceri Ioan Niculae, inculpat în cauza pe care urma să-l judece, după cum rezulta actele publice din instanță. Cererea judecătoarei a fost însă respinsa pe motiv că situația „nu poate fi interpretata că fiind un interes având în vedere că se invoca o relație contractuala începută anterior repartizării dosarului, relație ce nu are legătură cu soluționarea prezentului dosar”.

Olimpiea Crețeanu a fost locțiitoare a președintelui Biroul Electoral al Sectorului 1 la alegerile locale din anul 2020, când primăria a fost câștigată de Clotilde Armand (USR), însă scrutinul a fost contestat de PSD, care a cerut anularea alegerilor pe motiv de fraudă. Atunci a fost deschis și un dosar penal de Secția Specială, unde Olimpiea Crețeanu a fost audiată, după ce refuzase să semneze procesul-verbal cu rezultatul votului din Sectorul 1. Potrivit presei, ea ar fi susținut că au fost nereguli la numărarea voturilor.

Instanța a rămas luni în pronunțare.

(sursa: Mediafax)