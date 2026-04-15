Eczema – simptome, cauze și tipuri de tratament

Denumită și dermatită, eczema reprezintă una dintre cele mai comune afecțiuni dermatologice. Deși apare mai frecvent la copii, ea se poate manifesta la orice vârstă. Semnul principal al bolii este inflamația tegumentului care dobândește cel mai adesea o nuanță eritematoasă (roșiatică), diferită de culoarea normală a pielii. Simptomul predominant acuzat este senzația de prurit (mâncărime) în zona afectată.

Sub umbrela termenilor de dermatită sau eczemă se reunesc de fapt mai multe condiții precum: dermatita seboreică, dermatita atopică, precum și eczema alergică de contact.

Toate varietățile de eczemă se caracterizează prin inflamația pielii, mai precis a epidermului. Factorii alergici sunt principalii determinanți în cele mai multe situații, dar nu sunt singurii. Orice parte a corpului poate fi afectată. Este important de știut că eczemele nu sunt boli contagioase.

Tipuri de eczemă

Eczema atopică este cea mai frecventă formă de eczemă. Aceasta poate afecta subiecții cu teren alergic și survine îndeosebi la sugari, însă este frecventă și la adolescenți sau adulți. Simpotomele sunt declanșate de alergeni, precum praful de casă, acarienii și polenul.

Dermatita de contact survine în urma contactelor prelungite sau repetate cu substanțe foarte variate (spumă de baie, săpun, chiar transpirație sau salivă, alergeni de mediu). Dermatita de contact alergică este o reacție ce poate fi instantanee sau se poate declanșa la câteva ore după contactul cu anumite plante sau produse chimice. Simptomele pot fi de intensitate variabilă, în funcție de natura produsului în cauză, variind de la simpla înroșire până la ulcerația tegumentului și prurit foarte intens.