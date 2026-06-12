Ești mereu obosit, dar nu poți dormi? Cele 11 cauze ascunse

Dacă această situație se repetă frecvent, nu este doar o neplăcere trecătoare. Specialiștii spun că există mai multe obiceiuri și probleme ascunse care pot explica de ce ești mereu obosit, dar nu reușești să adormi.

Iată cele mai comune 11 cauze care îți pot sabota somnul fără să îți dai seama.

1. Gândești prea mult înainte de culcare

Una dintre cele mai frecvente cauze ale insomniei este supragândirea. Mintea continuă să analizeze probleme de la serviciu, situații din trecut sau griji legate de viitor, iar creierul nu reușește să intre în starea necesară pentru somn.

Exercițiile de mindfulness și meditația de câteva minute pe zi pot ajuta la reducerea acestui efect.

2. Dormitorul tău nu este doar pentru somn

Dacă lucrezi, te joci pe calculator sau petreci ore întregi pe telefon în dormitor, creierul începe să asocieze acel spațiu cu activitatea și stimularea, nu cu relaxarea.

Specialiștii recomandă ca patul să fie folosit doar pentru somn și odihnă.

3. Rutina de seară îți face mai mult rău decât bine

Scrollatul pe telefon înainte de culcare, vizionarea știrilor sau a conținutului stresant și utilizarea excesivă a ecranelor pot afecta producția de melatonină, hormonul care reglează somnul.

În locul telefonului, încearcă o carte, o baie caldă sau exerciții ușoare de relaxare.

4. Consumi prea multă cafeină

Cafeaua, băuturile energizante, ceaiul negru sau sucurile cu cofeină pot rămâne active în organism multe ore. Chiar dacă te simți obosit, efectul stimulant poate împiedica adormirea.

Experții recomandă reducerea consumului de cofeină în a doua parte a zilei.

5. Te confrunți cu depresia

Oboseala permanentă în timpul zilei și insomnia pe timpul nopții sunt simptome frecvent întâlnite la persoanele care suferă de depresie.

Dacă starea persistă, este important să discuți cu un medic sau un specialist în sănătate mintală.

6. Programul tău de somn este haotic

Culcatul și trezitul la ore diferite în fiecare zi pot deregla complet ritmul biologic al organismului.

Un program cât mai constant poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului.

7. Suferi de burnout

Persoanele aflate în burnout sunt adesea „obosite, dar agitate”. Corpul este epuizat, însă mintea rămâne într-o stare continuă de alertă și stres.

În acest caz, odihna reală și reducerea factorilor de stres devin esențiale.

8. Problemele hormonale îți afectează somnul

Dezechilibrele hormonale, menopauza, afecțiunile tiroidiene sau nivelurile scăzute de testosteron pot provoca atât oboseală, cât și insomnie.

Un consult medical și analizele hormonale pot identifica rapid problema.

9. Alimentația îți sabotează odihna

Prea mult zahăr, alimente ultraprocesate sau mesele copioase consumate înainte de culcare pot afecta digestia și somnul.

O dietă echilibrată și evitarea meselor grele seara pot face diferența.

10. Tragi prea mult „pui de somn”

Somnul de după-amiază poate fi benefic dacă durează 20-30 de minute. În schimb, somnul lung din timpul zilei poate afecta serios capacitatea de a adormi noaptea.

11. Nu bei suficientă apă

Deshidratarea poate provoca dureri de cap, crampe musculare și stare de agitație, toate influențând negativ calitatea somnului.

Hidratarea corectă pe parcursul zilei este una dintre cele mai simple metode de a susține un somn odihnitor.

Ce spun specialiștiii?

Experții subliniază că, în multe cazuri, insomnia și oboseala cronică nu sunt cauzate de un singur factor, ci de o combinație de obiceiuri și probleme de sănătate. Identificarea cauzei principale și schimbarea treptată a rutinei zilnice pot avea efecte spectaculoase asupra calității somnului și nivelului de energie.