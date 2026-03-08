Muzica îți protejează creierul: metodă simplă și eficientă pentru protejarea memoriei

Practic, un gest simplu precum pornirea radioului sau a playlistului preferat poate avea efecte reale asupra sănătății creierului.

Studiu: muzica reduce riscul de demență cu până la 39%

Un studiu realizat de Monash University a analizat peste 10.800 de persoane cu vârsta peste 70 de ani și a descoperit că adulții care ascultă frecvent muzică au un risc cu 39% mai mic de a dezvolta demență.

Participanții care ascultau muzică în mod regulat au prezentat:

scoruri cognitive mai bune,

memorie episodică mai performantă,

nivel mai scăzut de afectare cognitivă.

În plus:

Persoanele care cântau la un instrument aveau un risc redus cu 35%.

Cei care atât ascultau, cât și cântau la un instrument au înregistrat un risc cu 33% mai mic de demență și cu 22% mai mic de deteriorare cognitivă.

Coordonatoarea studiului, Joanne Ryan, a explicat că îmbătrânirea creierului nu depinde doar de vârstă sau genetică, ci și de stilul de viață. Intervențiile simple, precum muzica, pot susține sănătatea cognitivă.

Ce este demența și de ce este o problemă majoră

Potrivit World Health Organization, în 2021 aproximativ 57 de milioane de persoane la nivel global sufereau de demență, iar numărul este în creștere.

Demența este un sindrom caracterizat prin deteriorarea funcțiilor cognitive, inclusiv:

pierderi de memorie,

dezorientare,

dificultăți de comunicare.

Deși este ireversibilă, progresia poate fi încetinită prin stimularea constantă a creierului.

De ce muzica este atât de benefică pentru creier

Specialiștii explică faptul că muzica activează simultan mai multe regiuni ale creierului, funcționând ca un „antrenament complet” pentru sistemul nervos.

Printre beneficiile demonstrate:

îmbunătățirea vitezei de procesare,

stimularea limbajului,

susținerea memoriei,

coordonare mai bună,

interacțiune socială crescută (factor protector important).

Un alt avantaj major: muzica este o metodă ușor de aplicat, fără costuri și fără efort fizic intens – ideală pentru persoanele în vârstă.

Contează ce gen muzical alegem?

Cercetătorii nu au identificat un gen muzical superior altuia, deoarece participanții nu au fost întrebați ce tip de muzică ascultă. Prin urmare, fie că preferi muzică clasică, rock sau pop, important este să o asculți constant.

Ascultatul regulat al muzicii ar putea fi una dintre cele mai simple metode de protejare a creierului împotriva demenței. Într-o lume în care populația îmbătrânește rapid, soluțiile accesibile și eficiente devin esențiale, scrie yourtango.com.

Așadar, pentru sănătatea creierului, dă volumul puțin mai tare.