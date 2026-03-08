Accident pe centura municipiului Satu Mare. O persoană a murit şi alte cinci persoane au fost spitalizate

Potrivit sursei citate, un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar şase persoane au fost implicate: patru bărbaţi şi două femei.
„Două dintre victime au rămas iniţial încarcerate şi au fost extrase de pompieri. O victimă de sex masculin a fost proiectată în afara autoturismului şi s-a aflat în stop cardio-respirator; echipajele medicale au aplicat manevrele de resuscitare până la constatarea decesului. Celelalte cinci persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare pentru îngrijiri medicale" a precizat ISU Satu Mare.
Conform aceleiaşi surse, la locul accidentului au intervenit Detaşamentul de Pompieri Satu Mare, o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD şi terapia intensivă mobilă, încadrate cu 13 cadre militare.
De asemenea, au la fața locului s-au deplasat două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Satu Mare. AGERPRES
Sursa Foto ISU Satu Mare