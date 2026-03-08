Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Accident pe centura municipiului Satu Mare. O persoană a murit şi alte cinci persoane au fost spitalizate Accident pe centura municipiului Satu Mare. O persoană a murit şi alte cinci persoane au fost spitalizate

Sursa foto: ISU Satu Mare/la locul accidentului au intervenit Detaşamentul de Pompieri Satu Mare, o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD şi terapia intensivă mobilă

O persoană a decedat şi alte cinci persoane au fost spitalizate în urma unui accident rutier produs, duminică seara, în apropiere de Centura Ocolitoare a municipiului Satu Mare, în zona Sătmărel, a informat ISU.