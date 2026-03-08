Accident pe centura municipiului Satu Mare. O persoană a murit şi alte cinci persoane au fost spitalizate

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   21:23
Sursa foto: ISU Satu Mare/la locul accidentului au intervenit Detaşamentul de Pompieri Satu Mare, o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD şi terapia intensivă mobilă

O persoană a decedat şi alte cinci persoane au fost spitalizate în urma unui accident rutier produs, duminică seara, în apropiere de Centura Ocolitoare a municipiului Satu Mare, în zona Sătmărel, a informat ISU.

Potrivit sursei citate, un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar şase persoane au fost implicate: patru bărbaţi şi două femei.

„Două dintre victime au rămas iniţial încarcerate şi au fost extrase de pompieri. O victimă de sex masculin a fost proiectată în afara autoturismului şi s-a aflat în stop cardio-respirator; echipajele medicale au aplicat manevrele de resuscitare până la constatarea decesului. Celelalte cinci persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare pentru îngrijiri medicale" a precizat ISU Satu Mare.

Conform aceleiaşi surse, la locul accidentului au intervenit Detaşamentul de Pompieri Satu Mare, o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD şi terapia intensivă mobilă, încadrate cu 13 cadre militare.

De asemenea, au la fața locului s-au deplasat două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Satu Mare. AGERPRES

Sursa Foto ISU Satu Mare

Subiecte în articol: accident Satu Mare centura ocolitoare
