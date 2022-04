Neurochirurgul Vlad Ciurea explică de ce se declanșează această boală îngrozitoare și cum ne putem feri de ea: „Noi ne provocăm singuri cancerul!”

„Chiar un savant, prof. academician dr. Leon Dănăilă, a folosit și o frază în direcția aceasta: starea de negativism, de pesimism, duce la scăderea imunității organismului și duce la acel lucru groaznic de boli neurodegenerative: Alzheimer, demență, Parkinson și la bolile neoplazice, adică cancere”, a declarat medicul neurochirurg Vlad Ciurea.

Cât de mult se moștenesc bolile din familie

Întrebat cât de mult se moștenesc bolile și cât de mult le generăm noi prin experiențele noastre și modul cum primim informațiile și ce informații primim, Vlad Ciurea a răspuns: „Noi avem 20.000 de gene, alții spun mai multe, nu contează numărul, dar aceste gene acumulează ce am căpătat de-a lungul timpului. Aceste gene au în capacitatea lor ce boală doriți. Sunt marcate pe aceste gene. Deci dacă noi, în copilărie, am trăit într-un mediu curat din toate punctele de vedere, am primit de la părinții noștri, care au fost în zona respectivă cele mai bune elemente genetice. Dacă, din contră, am fost în zone conflictuale, de război, de restricții alimentare, de restricții de apă, de nesomn, am primit cu totul altă încărcătură genetică, care este stocată la noi. Ne ducem în fața lumii cu aceste bagaje. Ne expune mediul înconjurător, poluarea, defrișările, schimbarea apei, a naturii, certurile, scandalurile, toate acestea ne apasă clapele negre”.

Profesorul Ciurea spune că are o moștenire genetică bună, dar că are grijă să nu activeze boala: „Noi, în familie, n-am avut cancere, leucemii, boli de demență, Alzheimer, diabet. Nici în familia tatălui meu, nici a mamei. Dar sigur în genele mele, în această moștenire, am aceste probleme, totul este să nu apăs pe ele”, mai spune medicul.

„Noi, ca societate, suntem de vină!”

„Ce ar fi să încercăm să prevenim cancerul? Să nu apăsăm pe clapetele respective? Noi provocăm cancerul! Noi, ca societate, suntem de vină! Noi, pentru că noi facem totul să distrugem această lume, să o infectăm, să o poluăm, să ne distrugem copiii și să apară asemenea boli. Exact ca pianistul. Genele există și dacă apeși pe ele, te duc în boala aceea!”, spune doctorul Vlad Ciurea.

Panica plecată din creier dezechilibrează întregul organism

În cadrul podcastului său, Mihai Morar l-a întrebat pe doctorul Vlad Ciurea ce reacție are creierul atunci când vede programe gen Breaking News.

„Creierul nostru nu este adaptat și nici nu este bine să îl adaptăm la Breaking News. Vă dați seama? E cam și cum ar intra în el o săgeată! Eu nu dau drumul la Breaking News și la toate aceste știri, pentru că este clar că mă încarcă în mod negativ. Această panică nu duce la nimic bun! Panica plecată din creier dezechilibrează întregul organism. Și în tiroidă, și la inimă. Astfel de persoane vin cu palpitații, cu tulburări intestinale, nu se pot concentra, nu mai văd bine, nu mai pot să își desfășoare activitatea. Aceasta este noțiunea de panică”, mărturisește Vlad Ciurea, care ne oferă și câteva sfaturi pentru menținerea unei sănătăți a minții și a corpului: „Primul sfat este să încercați pe toate planurile să vă mențineți o viață calmă, liniștită, să luați informațiile corecte! Al doilea: trebuie să ne menținem stilul de viață corect și în mod normal cu un ritm de viață corect! Apoi, trebuie să ne alimentăm, să bem apă, ca să rezistăm la tot ce se întâmplă. Și al patrulea, trebuie să ne continuăm activitatea intelectuală pe care o avem în mod normal!”, spune profesorul Vlad Ciurea. „Informația pe care o primim se răspândește în tot creierul și în tot corpul. Este dovedit, toți au spus că starea de bine, de optimism, creează anumite substanțe care evoluează spre bine. Și invers”, a încheie renumitul neurochirurg.

Vitamina care poate reduce riscul de cancer

Studiul „Vitamina D și Omega-3” a examinat dacă un nivel seric mai ridicat de 25-hidroxivitamina D (nivelul de vitamina D din sânge) are vreo legătură cu reducerea riscului de cancere letale. Cercetătorii au constatat că un aport zilnic de 2.000 unități de vitamina D3 a fost asociat cu un risc redus de a face cancer. Administrarea acestui supliment poate lupta împotriva cancerului și reduce considerabil riscul de a muri din cauza bolii, explică autoarea studiului, dr. Paulette Chandler. Persoanele din zonele care primesc cantități mai mari de soare și, prin urmare, cantități ridicate de vitamina D au rate mai mici de deces din cauza multor tipuri de cancer.

„Aceste constatări sugerează că vitamina D poate reduce riscul de a dezvolta cancere avansate. Vitamina D este un supliment care este ușor de găsit, ieftin și care a fost folosit și studiat timp de decenii. Constatările noastre, în special reducerea puternică a riscului observată la persoanele cu greutate normală, oferă noi informații despre relația dintre vitamina D și cancerul avansat”, a declarat dr. Paulette Chandler.

De asemenea, cercetătorii au descoperit totuși că inflamația cauzată de obezitate reduce eficacitatea vitaminei D prin modificări ale funcției receptorilor de vitamina D sau ale răspunsului la vitamina D. S-a constatat că pacienții cu cancer au un nivel scăzut de vitamina D, cercetările sugerând că rata de deficiență este de 72% în rândul acestor bolnavi.