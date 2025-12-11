Șase sfaturi ale unui nutriționist pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece

Bolile sunt frecvente pe parcursul iernii, dar cu câteva schimbări oamenii își pot construi un sistem imunitar puternic. Este vorba despre câteva obiceiuri care pot fi integrate în viața de zi cu zi și care stimulează imunitatea, susține nutriționistul Ed Tooley de la The Turmeric Co., potrivit Express. El a întocmit un set de reguli care are scopul de a-i menține în formă pe oameni în timpul iernii.

Dieta este prima apărare împotriva bolilor, susține Ed Tooley. El le recomandă oamenilor să „mănânce curcubeul”. Aceasta înseamnă că mesele trebuie să conțină legumele viu colorate, cum ar fi morcovii, ardeii și cartofii dulci. Fructele de pădure pot fi o opțiune excelentă, deoarece au mulți antioxidanți, dar și vitaminele A, C și E care protejează celulele imunitare.

De asemenea, evitarea alimentele cu conținut ridicat de zahăr și alimentele ultra-procesate reprezintă o bună idee.

„Acest lucru devine deosebit de dificil în lunile mai reci, deoarece deliciile festive iminente rămân o tentație, așa că este important să rămâneți conștienți de consum. Consumul de alcool este, de asemenea, esențial de urmărit în timpul sezonului de sărbători, în special băuturile zaharoase precum cidrul și lichiorurile, deoarece suprimă activ funcția imunitară într-un moment în care aveți cea mai mare nevoie”, a explicat expertul.

Totodată, construirea „unui microbiom intestinal sănătos” poate fi realizat prin consumul de fibre. Cerealele integrale și legumele vor ajuta, la fel ca alimentele fermentate precum iaurtul și chefirul.

„Când intestinul este sănătos și echilibrat, corpul este mult mai bine echipat pentru a răspunde eficient atunci când virusuri precum răceala și gripa intră în sistemul dumneavoastră. Gândiți-vă la intestinul dumneavoastră ca la terenul de antrenament pentru sistemul imunitar”, a transmis nutriționistul.

Somnul este la fel de important atunci când vine vorba de evitarea bolilor. Cei care dorm mai puțin sunt mai vulnerabili la boli.

„Gândiți-vă la somn ca la momentul în care corpul dumneavoastră se repară și sistemul imunitar se reîncarcă. Acumularea de datorie de somn prin lipsa constantă de odihnă produce un deficit care subminează toate celelalte eforturi ale tale pentru o viață sănătoasă”, a adăugat Ed Tooley.

Ultimul său sfat pentru a ține la distanță bolile de iarnă are legătură cu vitaminele. Vitamina C care se găsește în citrice și fructe de pădure ajută foarte mult sistemul imunitar. Vitamina D, de obicei găsită în ciuperci, este o altă variantă care poate regla sistemul imunitar. Zincul este și el modalitate excelentă de a stimula sistemul imunitar. Acesta se găsește în carne, fructe de mare, leguminoase și semințe.

