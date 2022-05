Oamenii își storc creierul ca pe o lămâie

„Există o vorbă în limba română: Dacă mai mulți îți spun că ai băut, du-te și te culcă. Așa este și cu creierul: Dacă este obosit, lăsați-l să doarmă”, a declarat Vlad Ciurea, în contextul în care omenirea se confruntă cu o criză fără precedent, în goana pentru bani și statut social. „Zahărul, cafeaua în exces, mierea în exces, E-urile care fac mâncarea mai gustoasă - toate acestea nu ajută creierul. Aceste elemente nu merg împreună cu dezvoltarea cerebrală. Creierul este un organ relativ simplu, trebuie să îi dăm ceea ce îi place, dar nu trebuie să îl forțăm”, susține Ciurea, care completează: „Sunt foarte multe probleme adictive. Noi încercăm să biciuim creierul, ca să obținem mai multe de la el, practic, îl stoarcem ca pe o lămâie. Și creierul nostru suferă”.

Un bun obicei japonez

Medicul are o soluție prin care acest organ vital poate să își ia o fărâmă de repaus, un obicei japonez extrem de benefic. Este vorba despre „somnul de prânz”: „Japonezii au introdus un obicei sănătos, cel al somnului de prânz. Dacă unui angajat îi vine să moțăie la birou, e bine să fie lăsat, pentru că asta înseamnă că se reface cerebral”, a mărturisit renumitul medic.

Profesorul Ciurea, care se ghidează după dictonul „eu trebuie să fiu convins de ceea ce trebuie să fac, eu sunt convins de mine”, mai spune că, împreună cu studenții săi, a realizat un experiment. Concluzia? „Nu cafeaua multă și cola dau energia să mergi mai departe. Am un grup de studenţi împreună cu care am studiat acest fenomen. Cei care nu ştiu exact, în fruntea noastră este lobul prefrontal, care îţi dă energia să mergi înainte. Nu cafeaua multă, nu Coca Cola, ci trezitul de dimineaţă, odihna de peste noapte, o alimentaţie corespunzătoare, gânditul pozitiv, zâmbetul, acestea te împing înainte. Lobul reenergizează organismul şi de acolo pleacă totul”, a explicat renumitul medic.

S-a vaccinat cu trei doze

Fiecare dintre noi am fost afectați - fie că ne-am dat seama sau nu - de pandemie și de războiul din Ucraina. Nivel stresului a ajuns la un nivel extrem de ridicat și asta ne influențează viețile. „În pandemie am trecut prin toate elementele şi tot felul de discuţii - dacă e reală sau nu, sau dacă veştile sunt false sau nu, dacă ne vaccinăm sau nu. Şi eu am avut o formă medie spre gravă, am fost internat la Institutul «Matei Balş». Nu se poate ca la primul val de infecţie să cedăm. Aici a fost un element de neîncredere a populaţiei, pentru că au fost prea multe ştiri care s-au bătut cap în cap şi nu s-a urmărit o linie perfectă de către specialişti, cum avem acum la Ministerul Sănătăţii - prof. dr. Alexandru Rafila ştie exact ce are de făcut. Ascultaţi-l! De asta este pus acolo. Sunt adept al vaccinării - am fost vaccinat cu trei doze şi cu cel antigripal”, a dezvăluit medicul. Și, să facem o glumă, la cum arată și la ce tonus are, se pare că profesorul nu a fost nici îmbolnăvit, nici microcipat.

Cafeaua trebuie băută încet și la momentul potrivit

„Am ajuns la un element esenţial. Ceaiuri sau cafea. Este bine să se bea în general o ceaşcă încet, liniştit, şi ca plăcere, şi ca digestie. Acea cafea de dimineață trebuie băută încet. La fel și micul dejun. Trebuie făcut şi mâncat. De aia se numeşte micul dejun”, a explicat Vlad Ciurea, care a continuat: „Nu recomand să bem cafea după ora 17.00, doar ca să rezistăm mai mult. Să nu uităm că una dintre cauzele bolii Alzheimer este chiar această suprasolicitare a creierului. Trebuie să îi dăm creierului ce îi place, în funcție de fiecare dintre noi și micile lui momente de relaxare. Așa cum dăm stomacului un desert, o prăjiturică”.

„În limbajul nostru se spune «big belly, no brain» (n.r. - burtă mare, creier puțin). Pâinea se umflă în burtă și nu mai poți să gândești”

