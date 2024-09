Pepenele verde - secretele unui fruct milenar

Miezul pepenelui este alcătuit din 92% apă, iar fructul în întregul lui este protejat de o margine groasă, protectoare - coaja. Inițial, miezul pepenelui era galben și amar, nu roșu și dulce, cum este astăzi. Fermierii l-au cultivat însă până l-au perfecționat, combinând genele pentru culoare și gustul dulce, în timp ce pepenele a fost purtat din Africa peste Mediterana, spre India și China. Dar să facem loc și explicațiilor Dr. William W. Li, autorul cercetării „Mănâncă și învinge dieta” (Editura Lifestyle, 2024): „Miezul roșu al pepenelui (denumit pulpă) conține licopen, același compus bioactiv care dă culoare roșiilor. Licopenul este o fabrică antiadipoasă”.

Aminoacizii citrulină și arginină

Adică? „Licopenul determină transformarea grăsimii albe în grăsime brună și declanșează termogeneza pentru accelerarea metabolismului. Licopenul este și antiangiogen și poate înfometa grăsimea și tumorile. De asemenea, protejează ADN-ul de distrugerile create de radiațiile ultraviolete. În plus, pepenele este plin cu vitamina C și vitamina A, ambele cu proprietăți antiinflamatoare și benefice pentru circulație. Atât miezul, cât și coaja conțin aminoacizii citrulină și arginină, care ajută corpul să producă oxid nitric. Oxidul nitric (NO) este un semnal chimic al cărui rol este să dilate vasele sanguine și să scadă presiunea arterială”.

Un studiu edificator

Tot aici: „În plus, oxidul nitric activează mecanismele de regenerare a organismului, pentru a declanșa celulele stem să repare și să vindece organele. Ca beneficiu metabolic suplimentar, NO declanșează termogeneza în celulele grăsimii brune. Consumul de pepene verde poate ajuta și la slăbit. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din San Diego au selectat 33 de femei și bărbați obezi și supraponderali și le-au prescris tuturor două căni de pepene proaspăt tăiat, pe care să îl adauge zilnic în dieta lor obișnuită, timp de patru săptămâni”.

Două ore de sațietate

Efectele? „După o pauză de două săptămâni, aceiași subiecți au primit o gustare procesată cu același număr de calorii (un fursec cu conținut scăzut de grăsimi, având 92 kcal) timp de alte patru săptămâni, pentru a compara efectele. După încă patru săptămâni de consum de pepene, subiecții au slăbit 550 g, iar raportul șold-talie a scăzut. Consumul de pepene a menținut senzația de sațietate a subiecților timp de două ore, însă când au mâncat fursecurile, aceștia au simțit o scădere a apetitului timp de doar 20 de minute, înainte de a fi loviți de o foame agresivă. Deloc surprinzător, când au mâncat fursecurile, s-au îngrășat 600 g, iar circumferința taliei a crescut”.

Tocană din coajă murată

În completare: „La analizele de sânge, consumatorii de pepene au prezentat valori scăzute ale trigliceridelor și ale colesterolului rău LDL și valori crescute ale colesterolul bun HDL”. Concluzia (și o recomandare): „Consumul de pepene verde este o modalitate excelentă de a încheia o masă de vară, dar nu ezita să îl folosești și într-o salată, într-un smoothie sau într-o supă rece. Dacă ești dispus la provocări, poți chiar să murezi coaja, să o prepari într-un chutney (n.r. - preparat culinar specific Indiei; se realizează într-o multitudine de combinații) sau să o gătești într-o tocană. E foarte gustoasă”.

