Robot modern pentru pacienții oncologici din Bistrița 

„La Secția de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, funcționează robotul oncologic de preparare a citostaticelor – o investiție de ultimă generație, realizată cu fonduri de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. ”, a transmis Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Robotul prepară tratamentele cu precizie absolută, reduce riscul de erori, crește eficiența și scade costurile. În oncologie, aceste avantaje înseamnă siguranță mai mare, timp câștigat și speranță reală pentru pacienți.

Ministrul a felicitat conducerea spitalului pentru investițiile în domeniul sănătății, subliniind că ministerul va sprijini în continuare astfel de inițiative.

„Știu că, în multe locuri, pacienții încă se confruntă cu așteptări lungi, condiții dificile și multă suferință. Tocmai de aceea suntem aici pentru ei, zi de zi. Pacienții trebuie să știe că nu sunt singuri – eu și întreaga echipă de la Ministerul Sănătății suntem alături de ei, nu i-am abandonat și nu îi vom abandona niciodată.”, a mai adăugat Rogobete.

(sursa: Mediafax)