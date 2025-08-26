Alăptează fără griji. Cum să te dedici bebelușului și să ai grijă de tine

Pentru a te concentra pe alăptare, încearcă să reduci stresul și să te implici doar în această activitate. Este esențial să ai grijă de tine pentru a putea oferi bebelușului tot ce are nevoie. Nu ezita să ceri sprijin familiei tale, partenerului sau prietenilor pentru treburile casnice sau alte activități pe care le poți delega, astfel încât timpul tău să fie dedicat în exclusivitate nou-născutului.

În plus, alăptarea trebuie să fie un moment calm, confortabil atât pentru tine, cât și pentru copil. Alege o poziție relaxantă și liniștită un spațiu propice pentru acest proces. Este recomandat să ai contact piele pe piele cu bebelușul pentru a stimula atașamentul și a ușura procesul de hrănire.

Respectă ritmul natural al copilului, hrănindu-l când cere și oferindu-i timp, până când renunță singur la sân. În primele luni, alăptarea la cerere este esențială pentru a crea o legătură puternică și a asigura o producție bună de lapte.

Important este să te simți bine și să ai susținere, pentru ca acest început al vieții alături de bebeluș să fie armonios și sănătos pentru amândoi.

Alimente care ajută lactația

Printre alimentele care ajută cel mai mult lactația este o plantă, numită schinduf. Aceasta se consumă sub formă de ceai. Însă mulți medici nu îl recomandă deoarece produce gaze bebelușului.

Totodată, cerealele de ovăz sunt benefice pentru producerea lactației. otodată, acestea sunt o sursă importantă de fier și puține minerale,, care inhibă lactația.

Semințele de fenicul, numite anason sau chimion, au gust dulceag și pot fi consumate sub formă de ceai sau condimentarea preparatelor culinare. Conțin estrogen și ajută la lactație.

Și carnea slabă ajută la producerea laptelui matern într-o canitate mai mare. Vită, porc, miel sau pui sunt sursele principale de fier, potrivit deparinti.ro.