Altertă de sănătate! ANSVSA extinde rechemarea de la raft a unui lapte praf produs de Nestlé

ANSVSA informează consumatorii că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, extinde rechemarea de la raft pentru un lot de lapte-formulă: NAN Comfortis 800 g, LOT nr.: 53260346AA, cu data-limită de consum: 30.11.2027.

ANSVSA precizează că rechemarea a fost inițiată din prudență, după ce au fost identificate neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

ANSVSA suspicionează posibilitatea prezenței bacteriei Bacillus cereus în anumite loturi.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Sfaturi pentru consumatori

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, ANSVSA sugerează clienților:

- Nu îl utilizați / nu îl oferiți spre consum

- Returnați produsul la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii

- Sau contactați gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00)