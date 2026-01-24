x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Sanatatea copilului Altertă de sănătate! ANSVSA extinde rechemarea de la raft a unui lapte praf produs de Nestlé

Altertă de sănătate! ANSVSA extinde rechemarea de la raft a unui lapte praf produs de Nestlé

de Redacția Jurnalul    |    24 Ian 2026   •   15:00
Altertă de sănătate! ANSVSA extinde rechemarea de la raft a unui lapte praf produs de Nestlé
Sursa foto: Laptele praf pentru sugari, retras de la vânzare

ANSVSA precizează că rechemarea a fost inițiată din prudență, după ce au fost identificate neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

ANSVSA informează consumatorii că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, extinde rechemarea de la raft pentru un lot de lapte-formulă: NAN Comfortis 800 g, LOT nr.: 53260346AA, cu data-limită de consum: 30.11.2027.

ANSVSA precizează că rechemarea a fost inițiată din prudență, după ce au fost identificate neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

ANSVSA suspicionează posibilitatea prezenței bacteriei Bacillus cereus în anumite loturi.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Sfaturi pentru consumatori

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, ANSVSA sugerează clienților:

- Nu îl utilizați / nu îl oferiți spre consum
- Returnați produsul la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii
- Sau contactați gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ansvsa rechemare nestle lapte f
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri