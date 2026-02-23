Caz șocant în Napoli: Un copil a murit după un trasplant cu o inimă degerată

Domenico, în vârstă de doi ani, a murit cu puțin timp înainte de ora locală 09:30 (08:30 GMT), sâmbătă, a declarat avoctul familiei, Francesco Petruzzi reporterilor.

Transplant cu o inimă degerată

Spitalul Monaldi, unde era tratat copilul, a transmis că acesta a suferit o „înrăutățire bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”.

Domenico a fost supus unei operații de transplant de inimă la sfârșitul lunii decembrie. Organul s-a aflat în contact direct cu gheața carbonică pe duraa transportului, ceea ce a provocat leziuni severe la țesuturi.

6 medici investigați

Procurorii au deschis o anchetă cu privire la incident, iar 6 medici sunt cercetați penal, într-un caz care a stârnit indignare în toată Italia.

Francesco Petruzzi a spus că inima a ajuns „degerată”, după ce a fost transportat pe o distanță de peste 800 km, de la Bolzano la Napoli, într-un recipient nepotrivit, în gheață, fără un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută.

Copilul de doi ani a fost conectat la aparate de respirație în Napoli timp de aproape două luni. Mama sa, Patrizia Mercolino, a făcut apel la Papa Leon să se roage pentru fiul ei.

Fundație în numele copilului

„S-a terminat. Domenico a plecat”, a spus Patrizia, mama copilului, reporterilor. Ea a prercizat că o fundație va fi înființată în numele fiului său.

Avocatul familiei a declarat că fundația va fi destinată „tuturor copiilor care nu pot primi un transplant și pentru a ajuta toate victimele malpraxisului și neglijenței medicale”.

Mesajul Giorgiei Meloni

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că „întreaga Italie jelește pierderea micuțului Domenico, un războinic care nu va fi niciodată uitat”.

„În numele meu și al guvernului, transmit cele mai sincere condoleanțe și cea mai profundă simpatie mamei sale, Patrizia, tatălui său, Antonio, și tuturor celor dragi. Sunt sigură că autoritățile competente vor face lumină asupra acestui incident teribil”, a scris aceasta pe X.

Miercurea trecută, un grup de specialiști pediatri a concluzionat că starea lui Domenico „nu era compatibilă” cu un alt transplant.

Medicii au avertizat că utilizarea prelungită a sistemului de susținere a vieții ar putea compromite plămânii, ficatul și rinichii.

Petruzzi a afirmat la momentul respectiv că familia dorește să vadă toate dosarele medicale relevante. „Dacă timpul speranței s-a încheiat, atunci a început timpul responsabilității.”

Ce spun oficialii italieni

Ministrul italian al Sănătății, Orazio Schillaci, a declarat astăzi că „trebuie să clarificăm ce s-a întâmplat. Îi datorăm asta copilului, familiei, dar și tuturor italienilor.”

„Avem un serviciu național de sănătate excelent, care a fost capabil să gestioneze și aproape întotdeauna să rezolve situații complexe. Așadar, cred că cetățenii nu ar trebui să-și piardă încrederea”, a conchis oficialul italian, potrivit bbc.com.

