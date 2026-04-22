Cum se obține o sarcină prin fertilizare in vitro? Explicațiile medicilor

Deși este o procedură frecvent utilizată în medicina reproductivă, pentru mulți pacienți rămâne un proces complex, asociat cu numeroase întrebări și incertitudini.

Ce este FIV?

Procedura presupune fertilizarea ovocitelor în afara corpului uman, în laborator, și transferul ulterior al embrionului în uter.

Potrivit medicilor specialiști în infertilitate, succesul tratamentului depinde de o evaluare riguroasă, dar și de o abordare personalizată pentru fiecare cuplu.

„Înainte de orice, este esențială o evaluare completă a ambilor parteneri. Analizăm profilul hormonal, rezerva ovariană, realizăm ecografii și evaluăm calitatea spermei. Pe baza acestor informații, stabilim un protocol personalizat. Fiecare cuplu este diferit, iar tratamentul trebuie adaptat în funcție de nevoile specifice”, explică medicul specialist în obstetrică-ginecologie și infertilitate, Andreas Vythoulkas, pentru a1.ro.

Când este recomandat FIV?

Fertilizarea in vitro este indicată în mai multe situații medicale, inclusiv obstrucția trompelor uterine, endometrioza severă, infertilitatea masculină sau cazurile în care alte tratamente nu au avut succes. Procedura poate fi recomandată și în situații de infertilitate inexplicabilă.

Înainte de începerea tratamentului, ambii parteneri trec printr-o evaluare completă care include analize hormonale, ecografii și teste de fertilitate. Pe baza rezultatelor, medicii stabilesc protocolul de stimulare ovariană.

Etapele FIV

Procesul de fertilizare in vitro se desfășoară în mai multe etape standardizate, fiecare având un rol esențial în obținerea unei sarcini.

Prima etapă este stimularea ovariană, în care pacienta urmează un tratament hormonal pentru a produce mai mulți foliculi. Această fază este atent monitorizată prin investigații repetate.

Urmează puncția ovariană, o procedură minim invazivă prin care ovocitele sunt recoltate sub ghidaj ecografic, de obicei cu sedare ușoară.

În etapa de fertilizare în laborator, ovocitele sunt combinate cu spermatozoizii partenerului sau ai unui donator. În unele cazuri, se utilizează tehnica ICSI, prin care un spermatozoid este injectat direct în ovocit pentru a crește șansele de fertilizare.

După fertilizare, embrionii sunt monitorizați în cadrul etapei de cultură embrionară, unde specialiștii evaluează dezvoltarea acestora și îi selectează pe cei cu cel mai mare potențial.

Ultimul pas este embriotransferul, procedură simplă și nedureroasă, prin care embrionul este introdus în uter. Nu necesită anestezie și reprezintă momentul-cheie al întregului proces.

După transfer, pacientei i se administrează tratament cu progesteron pentru susținerea implantării, iar testul de sarcină este efectuat la aproximativ două săptămâni.

Durată și șanse de succes

Un ciclu complet de FIV durează, în general, între patru și șase săptămâni, în funcție de răspunsul organismului și de protocolul medical ales. Este o perioadă care implică monitorizare constantă și o atenție medicală riguroasă.

Succesul procedurii depinde de mai mulți factori, în special vârsta pacientei, calitatea ovocitelor și a spermatozoizilor, dar și eventualele afecțiuni asociate.

În ciuda provocărilor, FIV rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru cuplurile care își doresc un copil, oferind o șansă reală acolo unde concepția naturală nu este posibilă.