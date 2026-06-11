Greutatea normală a bebelușului, lună de lună. Tabel complet pentru primul an de viață

Potrivit recomandărilor , greutatea medie la naștere pentru un băiețel născut la termen este de 3,3 kilograme, iar pentru o fetiță de 3,2 kilograme.

Greutatea medie a bebelușilor în primul an de viață

Tabelul de mai jos prezintă greutatea medie (percentila 50) pentru bebeluși, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS):

Vârsta Fete Băieți La naștere 3,2 kg 3,3 kg 1 lună 4,2 kg 4,5 kg 2 luni 5,1 kg 5,6 kg 3 luni 5,8 kg 6,4 kg 4 luni 6,4 kg 7,0 kg 5 luni 6,9 kg 7,5 kg 6 luni 7,3 kg 7,9 kg 7 luni 7,6 kg 8,3 kg 8 luni 7,9 kg 8,6 kg 9 luni 8,2 kg 8,9 kg 10 luni 8,5 kg 9,2 kg 11 luni 8,7 kg 9,4 kg 12 luni 8,9 kg 9,6 kg

Ce se întâmplă cu greutatea bebelușului după naștere

Mulți părinți se îngrijorează atunci când observă că nou-născutul pierde în greutate în primele zile de viață. Medicii spun că acest lucru este normal și apare în principal din cauza pierderii de lichide. În cele mai multe cazuri, bebelușii recuperează greutatea pierdută până la vârsta de aproximativ două săptămâni.

În general:

bebelușii își dublează greutatea de la naștere între 4 și 6 luni;

își triplează greutatea până la împlinirea vârstei de un an.

De ce nu toți copiii cresc la fel

Specialiștii subliniază că greutatea nu este singurul indicator al dezvoltării sănătoase. La fiecare control pediatric sunt evaluate și:

lungimea copilului;

circumferința craniană;

etapele de dezvoltare specifice vârstei.

Un copil aflat într-o percentilă mai mică nu este neapărat subdezvoltat, la fel cum un copil aflat într-o percentilă mai mare nu este obligatoriu supraponderal. Important este ca evoluția să fie constantă.

Ce influențează greutatea bebelușului

Există mai mulți factori care pot influența ritmul de creștere:

Sexul copilului

Băieții tind să fie puțin mai mari la naștere și să acumuleze greutate ceva mai rapid în primul an de viață.

Alimentația

Bebelușii alăptați la sân cresc, în general, puțin mai lent în primul an comparativ cu cei hrăniți cu formulă de lapte, însă ambele categorii pot avea o dezvoltare perfect normală.

Probleme medicale

Anumite afecțiuni congenitale sau tulburări care afectează absorbția nutrienților pot încetini creșterea în greutate.

Nașterea prematură

Copiii născuți înainte de termen pot avea o greutate mai mică în primul an, însă de multe ori recuperează ulterior diferența față de copiii născuți la termen.

Când trebuie consultat medicul

Pediatrii recomandă controale regulate în primul an de viață pentru monitorizarea dezvoltării copilului. Părinții ar trebui să solicite sfatul medicului dacă observă că bebelușul nu mai ia în greutate conform evoluției obișnuite sau dacă refuză alimentația.

Greutatea medie a unui bebeluș reprezintă doar un reper. Ceea ce contează cu adevărat este ritmul constant de creștere și dezvoltarea armonioasă a copilului. Chiar dacă un bebeluș se află sub sau peste media statistică, acest lucru nu înseamnă automat că există o problemă de sănătate.