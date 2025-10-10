Obezitatea la copii, un pericol major: Riscuri și complicații

Mihaela Posea, medic diabetolog și nutriție, spune că peste 200 de boli pot fi asociate cu excesul ponderal, iar copiii supraponderali au risc crescut să devină adulți obezi și să dezvolte afecțiuni grave, potrivit medicool.ro.

Afecțiuni dezvoltate de obezitate

Complicațiile imediate ale obezității la copii includ diabetul zaharat, prediabetul, creșteri ale colesterolului și trigliceridelor, boli hepatice, dureri articulare, dificultăți respiratorii și hipertensiune arterială, acestea din urmă putându-se ameliora prin scăderea în greutate.

În plus, obezitatea poate declanșa tulburări psihologice severe, cum ar fi anxietatea socială, depresia și scăderea stimei de sine, cauzate adesea de remarcile negative din mediul social.

Cauzele obezității infantile

Obiceiurile alimentare nesănătoase și sedentarismul sunt principalele cauze ale obezității infantile. Părinții subestimează adesea problema, considerând un copil „plinuț” ca fiind sănătos.

Pentru a preveni și trata această afecțiune este important ca părinții să consulte medicul de familie, pediatrul sau un specialist în nutriție și diabet, care pot pune un diagnostic corect și pot recomanda un plan nutrițional adaptat.

Medicul Mihaela Posea atrage atenția că doar sportul nu este suficient pentru scăderea în greutate, fiind nevoie și de modificarea obiceiurilor alimentare astfel încât consumul de energie să depășească aportul caloric.

Obezitatea infantilă este o boală cronică, care nu dispare de la sine și necesită o abordare medicală complexă pentru a preveni complicațiile și a asigura sănătatea pe termen lung a copiilor.