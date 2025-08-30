Studiu. Consumul de carne roșie procesată crește riscul de diabet și boli cardiovasculare

Potrivit analizei, publicată vineri în revista MDPI Nutrients, care a sintetizat rezultatele unor cercetări epidemiologice realizate în Europa, SUA și Asia, riscul de îmbolnăvire crește proporțional cu cantitatea de carne procesată consumată zilnic. Produsele cu cel mai mare impact negativ includ cârnații, baconul, șunca și alte mezeluri bogate în sare, grăsimi saturate și compuși rezultați din procesarea industrială.

Cercetătorii subliniază că un consum de 50 de grame de carne procesată pe zi este asociat cu o creștere cu 15-20% a riscului de boli cardiovasculare și diabet de tip 2. În cazul consumului regulat de carne roșie neprocesată (vită, porc, miel), riscul există, dar este semnificativ mai mic decât în cazul celei procesate.

„Rezultatele confirmă că reducerea consumului de carne procesată și înlocuirea acesteia cu proteine de calitate, cum ar fi peștele, leguminoasele sau nucile, poate scădea considerabil riscul de boli cronice”, precizează autorii studiului.

Impactul este mai pronunțat în rândul persoanelor cu factori de risc metabolic – obezitate, hipertensiune sau dislipidemie – ceea ce face ca recomandările nutriționale să fie cu atât mai importante în aceste cazuri.

Experții notează și posibile mecanisme biologice: grăsimile saturate și sarea favorizează hipertensiunea și ateroscleroza, în timp ce nitrații și nitriții folosiți în conservare pot contribui la procese inflamatorii și disfuncții metabolice.

Autorii concluzionează că orientarea politicilor publice către reducerea consumului de carne procesată și educarea populației pentru diversificarea surselor de proteine ar putea contribui la scăderea incidenței bolilor cronice la nivel global.

