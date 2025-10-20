România, pe locul 5 în lume la consumul de sare: Obiceiul periculos pentru sănătate

„Sarea conține sodiu, care atrage apa în vasele de sânge, crescând volumul acestora. În timp, acest proces duce la hipertensiune arterială, iar în cazurile de insuficiență cardiacă, agravează boala. Pot apărea edeme, umflarea picioarelor și dificultăți de respirație”, a explicat dr. cardiolog Anca Tâu la rubrica Sfat de sănătate.

Atenție la "sarea ascunsă"

Însă problema nu constă doar în sarea adăugată conștient în mâncare, ci și „sarea ascunsă”, prezentă în alimentele ultraprocesate, precum mezelurile, murăturile, muștarul, crenvurștii și pâinea.

„Mulți pacienți spun că nu pot mânca fără sare. Totuși, papilele gustative se adaptează în două-trei săptămâni la un gust mai puțin sărat. Putem folosi pătrunjel, busuioc, lămâie sau alte condimente pentru a da savoare mâncării, fără a exagera cu sarea”, a precizat medicul.

Specialiștii atrag atenția că persoanele cu hipertensiune sau boli de inimă trebuie să reducă mai mult cantitatea de sare pentru a preveni complicații grave, precum accidentul vascular cerebral sau infarctul miocardic.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că reducerea consumului de sare cu 25% ar putea salva peste 900.000 de vieți în Europa până în 2030. Țări, precum Portugalia, au reușit deja să atingă acest obiectiv, noteaă longevitymagazine.ro.