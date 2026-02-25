Zâmbet fals și zâmbet prefăcut

Poate cea mai credincioasa imbracaminte a omului este pielea. Probabil cea mai potrivita haina a omului este pielea lui. Nu degeaba romanul spune atat de inspirat: „Te simti cel mai bine in pielea ta”. Si nu degeaba se afirma ca cea mai buna metoda pentru a intelege un om e sa incerci sa te pui in pielea lui, adica sa nu-l judeci din perspectiva ta, ci sa te strecori sub pielea lui si sa-i evaluezi faptele si sa-i dai sfaturi in functie de cum simte el, cu pielea lui, lumea. Pe buna dreptate spune cunoscutul medic primar dermatolog conferentiar doctor Olga Simionescu, de la Clinica de dermatologie a Spitalului Colentina, cum ca pielea este ecranul pe care organismul proiecteaza si diverse boli din adancurile corpului omenesc, dar pe piele se developeaza si starea de sanatate.

Semne pitite. De multe ori, boli ascunse, care nu lanseaza alte semnale, fac sa apara pe piele primele indicii de instalare a maladiei. Tocmai de aceea, dermatologia este o stiinta rafinata, o stiinta care trebuie sa sondeze in toate ungherele organismului pentru a gasi ecourile pitite si cauzele ascunse ale bolilor de piele. Exista intr-adevar constatarea ca pielea unor oameni scoate la suprafata o lumina, o stralucire, o caldura omeneasca, care ii fac pe unii sa se lipeasca de sufletul celor cu care vin in contact, sa devina simpatici din primele momente. Dupa cum aceasta aura ii face pe unii sa fie indragiti imediat, lipsa luminii haloului ii face pe alti oameni antipatici si respingatori.

Fata omului . De altfel, conf. Olga Simionescu spune ca studii sociologice mondiale arata ca fata omului indeplineste functia de semnal, element care orienteaza rapid asupra omului cu care intri in legatura in viata. Tot studiile sociologice si psihologice au aratat ca in stabilirea raportului dintre persoane, in cateva minute se creeaza 75% dintre relatiile viitoare din capitalul de simpatie, si parerea reputatului medic dermatolog Olga Simionescu este ca pielea da 60% din aceasta zestre, de 75% de simpatie, care se poate instala in primele clipe de luare de contact intre oameni. Conf. dr. Olga Simionescu a scris tratate importante de stiinta dermatologica. "Atlasul de boli de piele" scris de conf. Olga Simionescu a cucerit o salba de mari premii: Premiul Academiei Romaniei, Premiul Academiei de Stiinte Medicale a Romaniei, Premiul Colegiului Medicilor din Romania, dupa cum si urmatorul tratat scris de ea, "Dictionarul de boli dermatologice", a avut un mare succes.

Copiii mici. Olga Simionescu relateaza un aspect de mare spectaculozitate privind fata si pielea oamenilor. Cum un medic dermatolog poate citi pe fata unui om daca rasul lui este sincer sau fabricat? Ei bine, daca un om zambeste doar din colturile gurii si doar atat, surasul lui este prefacut, de convenienta, si nu un zambet sincer. Daca insa omul zambeste si cu colturile ochilor, acolo unde sunt ridurile de expresie ale ochilor, numite chiar ridurile laba gastei, acela este un suras pornit din suflet, un suras adevarat, in care omul se bucura cu toata fata si cu colturile gurii, si cu colturile ochilor. Acela este rasul omului sincer si bun, omului luminos pe care instinctiv il percep cei din jur, care si-l adopta ca un om simpatic. De altfel, cel mai frumos zambet il au copiii foarte mici, copiii sub 2 ani rad fericit, din tot sufletul, ei nu stiu sa se prefaca. Dupa cum, cand ridurile de expresie de la coada ochiului se accentueaza cu surasul, acela este rasul omului cu inima pusa pe tava.

Soarele. Pielea face mai batrana o persoana cand aceasta s-a expus prea mult la soare. In evaluarea varstei, dar si in frumusetea si aura de simpatie imprastiata in jur, toate acestea pornesc si de la fata omului, de la gat, de la ceafa, de la decolteul femeilor. Este absolut necesar ca o femeie, dar si barbatii sa se ingrijeasca de pielea lor. Trebuie sa existe tot timpul in preocuparea femeii aceasta ingrijire a pielii, a fetei, se poate ingriji fata si pielea si acasa fara bani, facandu-ti creme singura, masti din fructe si legume, preparate in propria . Dar este necesar ca inainte de a gasi formula adecvata pentru solutia de hidratare, de aplicare a cremelor, a machiajului, sa fie consultat un dermatolog care sa stabileasca tipul de piele, de la acest tip de piele pornind formulele de ingrijire a tenului. Pentru ca e bine ca aceasta crema cu care se trateaza pielea sa fie adaptata varstei, sa fie adaptata diagnosticului pus pielii omului respectiv si in acest fel sa fie indicat cel mai bun mijloc de a ingriji cu crema si alte machiaje pielea. Trebuie sa existe un anume demachiant de noapte si o anume formula de crema de noapte, dupa 30-35 de ani, femeia trebuie sa-si ingrijeasca pielea si seara. Pe o fata curata, hidratata, dimineata folosesti o solutie blanda, dupa care sa urmeze o hidratare a stratului superior si astfel fata sa fie pregatita pentru un machiaj. Ingrijirea fetei trebuie sa se faca zilnic.

Operatiune de rutina. Aplicarea cremei adecvate trebuie sa devina o operatiune de rutina, dupa ce s-a stabilit care e structura pielii de catre un dermatolog si care sunt variantele potrivite pentru respectiva piele, din larga paleta de ingrijire a pielii. In cremele moderne este incorporat si agentul de protectie solara, brunetele trebuie sa foloseasca creme cu agent de protectie 5-6, in timp ce blondele si blonzii, mult mai fragili la actiunea rea a soarelui, trebuie sa aiba in creme agent de protectie 15.

Machiajele si cremele trebuie sa fie de calitate medie, daca omul isi permite chiar scumpe, caci a face concesii folosind creme foarte ieftine inseamna a risca. Repetam ca trebuie pornit de la identificarea tipului de piele. Acest lucru se poate vedea in asa-numita zona T a fetei, care cuprinde liniuta de deasupra sprancenelor si axa nas-buze. Daca in aceasta zona T a fetei exista un exces de sebum, pielea e grasa, seboreica si aceasta se asociaza frecvent cu dermatita seboreica, cu pseudopsoriazisul si adesea cu acneea. Daca pielea este uscata, ea este usor atacabila de procesele infectioase si trebuie aparata cu o crema hidratanta bine aleasa.

Semnale de icter. Fata scoate in evidenta anumite semnale de icter. Daca fata arata un icter negru, este vorba probabil de un cancer de cap de pancreas. Dar exista si icterul verde, o culoare verzuie a pielii ce indica un posibil cancer pe canalele biliare. Asa ca nu numai icterul galben, cu ingalbenirea pielii semn de hepatita, este singurul afisat pe piele, romanul zice despre culoarea pamantie a unora ca e semn de suferinta a ficatului. De altfel, in faza terminala de cancer de piele in melanom, oamenii sunt galbeni, fiindca metastazele apasa pe ficat. Dar culoarea pielii, pigmentarea pielii, acel pigment mai sanatos si protejant al brunetilor apara de cancer.

ULCERUL. Poporul zice despre unii ca au fata de ulcerosi. Intr-adevar, medicina a gasit o legatura intre culoarea pielii si prezenta acelei bacterii Helicobacter pylori, vinovata de ulcere si boli ale stomacului. Aceste ulcere dau o acnee rozacee pe anumite zone, unde acneea evolueaza in pustule, in basicute si fata arata suferinta. Dupa cum si cei constipati au o anume fata de suferinta. Trebuie retinut ca si pielea fetei inseamna un ecran pe care se dezvaluie o serie de boli, iar cand se porneste la ingrijirea indispensabila si zilnica a pielii si a fetei trebuie sa se tina cont de evaluarea de catre dermatolog a tipului de piele.

PUNCTELE NEGRE. O data pe saptamana trebuie sa se faca o baie de aburi, tot acasa, care sa joace rolul unei sedinte la cosmeticiana. Apoi, tot acasa se poate aplica masca de fructe, cel mai bine cu kiwi, cu portocale, cu castraveti, eventual masti cu miere, cu ulei de masline. In aceste masti este bine sa se puna si malai care scoate punctele negre, caci dermatologia a aratat cum se formeaza aceste comedoane. Cand creste volumul de sebum, de secretie grasa, se blocheaza orificiile porilor. Acolo se strange sebum, care se innegreste si apar punctele negre. Aceste puncte negre nu trebuie stoarse, ci se pot reduce treptat printr-o rutina de curatare blanda si ingrijire potrivita.



VARSTA. Conf. dr. Olga Simionescu spune ca pielea vorbeste despre unele boli, dar face si o estimare despre varsta omului, o estimare cu toleranta de 5 ani. Pielea si din cauze genetice poate parea mai batrana sau mai tanara, imbatranind sau intinerind omul. De exemplu, o boala genetica la copii abia nascuti, numita progerie, ii face pe acestia sa para batrani. Dupa cum, surprinzator, o boala grava numita sclerodermia sistemica face fata mai tanara la acesti suferinzi de aceasta maladie foarte grea, unde nu se pune problema de vindecare, medicina luptand din greu pentru supravietuire.

ACNEE. O piele normala are un episod de acnee obisnuita in timpul adolescentei. Dar daca aceasta acnee persista cu cresterea in varsta si este prezenta si peste 30 de ani, poate fi vorba de un ovar polichistic ce se descopera la ecografie. De altfel, pe piele se pot citi si tulburarile hormonale ale femeii, mai exista asa-zisa acnee de stres. Femeile prinse in vartejul unei munci stresante si de raspundere au o forma de acnee in jurul buzelor, numita acnee de stres.