Șapte pași pentru un creier sănătos

1. Trezirea să fie cât mai de dimineaţă. „Să nu uităm. De ce la ţară oamenii sunt sănătoși? Toţi am văzut oameni la ţară care au părul negru, mănâncă bine, beau şi câte o țuică, dar se culcă odată cu găinile şi se scoală odată cu cântatul cocoșilor. De unde asta? Din moși-strămoși. Eu fac tot posibilul ca la 21.30 să sting toate luminile, să citesc o carte care îmi place, pe cât posibil să nu mai răspund la telefon. În niciun caz televizor şi în niciun caz să aud comentarii negative. Şi mă scol la 5.30, punct. De ce ora 21.30? Pentru că s-au făcut numeroase studii care arată că somnul cel mai bun pentru organism este între 22.00 şi 0.00. Mă refer aici la activitatea noastră de rutină, excepţie făcând, bineînțeles, anumite sărbători sau weekenduri pe care, vrem, nu vrem, nu le putem anula.

Seneca a zis ca seara înainte de a te culca să stai complet liniștit. Așadar, fără Facebook, fără căști. Să memorezi ce ai făcut în decursul zilei, punctual, cu nume, cu detalii şi ce vei face mâine. De copil ştiam, şi sunt sigur că toată lumea ştie, că atunci când voiam să învăț o poezie seara o turuiam şi dimineaţa parcă mi se limpezea totul.

Dacă îi pui creieraşului una-două idei să le rezolve, atunci până a doua zi ele sunt rezolvate”, a declarat profesorul Vlad Ciurea.

Aer curat, viață lungă

2. Dimineaţa, imediat după ce ne trezim, în prima oră să căutăm să respirăm aer curat. Indiferent unde ne aflăm, această respirație este foarte bună. „Un membru al Academiei ruse ne-a spus odată cum să trăim 150 de ani sănătoși. A stat în Siberia şi asta era soluția nr. 1 - să respiri cât mai sănătos”, a mărturisit medicul.

3. Urmează ceea ce ştim cu toţii: măsurile de înviorare, unde facem 15-20 de minute de activitate pentru a pune creierul în mișcare. „Şi la maşină, când dăm primul contact, trebuie să funcționeze. Dar ca să o facă, trebuie să intre carburantul. Aşa este şi organismul. Nu poţi dintr-odată să sari în maşină şi să o iei la fugă. Dă-i voie organismului şi centrului de comandă să-şi revină, dă-i voie să gândească. De aceea, prima băutură trebuie să fie un pahar de apă la temperatura camerei pe care îl bem cu înghiţituri mici. Aşa obţinem energia din interior, mai ales că în creier avem 78% apă. Deci i-am dat ca şi carburant - oxigen, apă -, apoi trebuie să îi dau ceva dulce, dar nu zahăr. Creierul vrea fructoză şi, foarte interesant, creierul vrea ciocolată neagră şi cacao. Este foarte pretențios ca să poată funcționa”, a spus Ciurea.

Mesele, luate în liniște

4. Micul-dejun. Trebuie să îl luăm calm, în liniște sau cu o muzică frumoasă. „Mie îmi place muzica latino. Trebuie luat timpul necesar ca să le facem pe toate. Şi primele cuvinte de dimineaţă trebuie să fie cât mai relaxante, cât mai frumoase, pentru că cei mai buni prieteni ai creierului nu sunt Facebook sau tableta, ci zâmbetele”, a declarat neurochirurgul.

„Dacă mănânci mai puţin, te poţi şi mobiliza mai repede”

5. Prânzul nu trebuie prelungit şi trebuie luat în cantități mici, pentru ca sângele să nu se ducă brusc în stomac pentru digestie şi apoi să ne simţim obosiţi şi să nu mai putem lucra. Profesorul explică: „Sângele trebuie să circule şi să nu fie în burtică, pentru că nu mai are niciun rost. Mai bine transformăm micul dejun în marele dejun şi prânzul în mic-dejun. Dacă mănânci mai puţin te poţi şi mobiliza mai repede. S-a luat şi premiul Nobel pentru asta. Există anumite elemente care dovedesc, pe baza unor hormoni, că împing ca o locomotivă organismul înainte. În special vârfurile de activitate cerebrală sunt dimineaţa, între orele 10.00 și 12.00 şi după-amiaza, între orele 16.00 și 18.00, după care treptat-treptat închidem activitatea”.

Alimente esenţiale pentru celula nervoasă

Potrivit medicului, celulei nervoase îi fac bine toate fructele şi legumele naturale. Mai puțin cele importate, susține Vlad Ciurea. De asemenea, celula nervoasă mai vrea vitamina E - cel mai mare protector împotriva Alzheimer. „Deci, după prânz să-i dăm creierului şi fructe. Sunt multe bogate în vitamina E - nucile, semințele, migdale, alune, avocado, piersici, peşte slab. Un alt element de care creierul are nevoie este usturoiul, care este antioxidant. Plus ceapă și pătrunjel. Am văzut acest obicei când am lucrat în Danemarca, unde în pauzele dintre operaţii ei mâncau sendvişuri cu diverse în care puneau usturoi din Spania, care este puţin iute şi nu miroase. Dar şi usturoiul nostru este foarte bun şi dacă îl mâncăm cu toții, atunci nu vor mai fi probleme”, a spus medicul.

„Protejaţi creierul şi alegeţi să trăiţi sănătos”

6. „Seara, la fel, trebuie să găsim ceva ușor, care să îi facă bine creierului. De exemplu, o friptură şi un pahar de vin. Dar pledez pentru peşte în preparate cât mai românești posibil. Şi dacă vorbim de vin, alegem un singur pahar de vin roşu. Ştim că alcoolul trece prin ficat, care acționează ca un filtru şi nu îl lasă să «zboare» în creier. Ei, în cantitate mare, alcoolul ajunge în creier şi afectează centrii de la creierul mic şi dintr-odată încep tulburările de echilibru, apoi te trezești că vorbeşte alcoolul din tine. Astfel, simțurile tale de protecţie sunt în pericol”, a mărturisit Vlad Ciurea.

7. Somul. În timpul somnului are loc curățarea creierului. În creier se produce un anumit „gunoi” care poate fi curăţat numai în somn, atunci când creierul se odihneşte. Toate aceste suprasolicitări şi insomnii duc la acumulare. Profesorul completează: „La ţară se spune: „Dormi, copile, ca să crești”. Sistemul endocrin, hormonul de creştere se secretă seara, noaptea. Dacă vorbim de sinapse, faceţi rebus, este excepţional, şah, puzzle, iar pentru cei trecuţi de 60 de ani, învăţaţi limbile străine şi circulaţi, nu staţi izolaţi. De aceea, vă rog, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această bijuterie care este creierul nostru, protejaţi-l şi alegeţi să trăiţi sănătos”, a recomandat prof. dr. Vlad Ciurea, potrivit Antena 3.