Secretul medicilor când se îmbolnăvesc. Ce mănâncă înainte să apeleze la alte soluții

Specialiștii atrag însă atenția că niciun aliment nu vindecă o infecție virală sau bacteriană. Rolul lor este de a susține organismul în perioada de recuperare, alături de odihnă, hidratare și tratamentul recomandat de medic.

Hidratarea, primul pas spre recuperare

Aproape toți medicii sunt de acord asupra unui lucru: hidratarea este esențială.

Apa, ceaiurile și supele ajută la menținerea umidității mucoaselor, fluidifică secrețiile și reduc senzația de uscăciune din gât.

În loc să bei cantități mari dintr-o dată, este recomandat să consumi lichide în înghițituri mici, pe tot parcursul zilei.

Mierea și ceaiul cald, combinația preferată pentru durerile în gât

Printre cele mai frecvent recomandate remedii se numără:

ceaiul de cimbru cu miere;

apă caldă cu lămâie și miere;

ceaiul de ghimbir;

ceaiul din rădăcină de nalbă.

Mierea poate calma temporar iritația gâtului, iar băuturile calde oferă o senzație de confort și ajută la hidratare.

Unii medici aleg și mierea de Manuka, apreciată pentru proprietățile sale antibacteriene, deși studiile privind beneficiile sale sunt încă în desfășurare.

Supa de pui rămâne unul dintre cele mai bune alimente

Supa de pui este considerată de mulți medici unul dintre cele mai utile preparate în timpul răcelii.

Pe lângă faptul că hidratează, aceasta:

furnizează proteine;

oferă electroliți;

este ușor de digerat;

încălzește căile respiratorii și poate calma tusea.

Unii specialiști preferă supe îmbogățite cu:

usturoi;

ghimbir;

ciuperci shiitake;

legume proaspete.

Laptele cu turmeric, un remediu tradițional

În multe familii din India, laptele cald cu turmeric este băutura preferată atunci când apare o răceală.

Curcumina, substanța activă din turmeric, este intens studiată pentru efectele sale antiinflamatoare, iar consumul alături de lapte sau alte surse de grăsimi poate favoriza absorbția acesteia.

Rețeta este simplă:

o cană de lapte cald;

o linguriță de turmeric;

opțional, puțină miere.

Ce mănânci când gâtul doare foarte tare?

Atunci când înghițitul devine dificil, medicii recomandă alimente moi și ușor de tolerat:

piure de cartofi;

iaurt;

smoothie-uri;

supe cremă.

Surprinzător pentru mulți, și înghețata sau un baton înghețat pot calma temporar durerea prin efectul lor răcoritor.

Dacă ai gripă, lichidele sunt mai importante decât mâncarea

În primele zile de gripă, lipsa poftei de mâncare este normală.

În această perioadă sunt recomandate:

apă;

supe clare;

apă de cocos;

ceaiuri din plante.

Pe măsură ce organismul își revine, alimentația poate fi reluată treptat, cu preparate ușor digerabile și bogate în proteine.

După boală, organismul are nevoie de proteine și probiotice

Recuperarea nu se termină odată cu dispariția febrei.

Medicii recomandă:

ouă;

carne slabă;

pește;

iaurt cu culturi vii;

kefir;

legume colorate;

fructe.

Dacă ai urmat un tratament cu antibiotice, alimentele fermentate pot contribui la refacerea florei intestinale.

Ce faci dacă ai probleme digestive?

În cazul unei viroze digestive, alimentația trebuie reluată treptat.

Cele mai bine tolerate alimente sunt:

bananele;

orezul;

pâinea prăjită;

biscuiții simpli;

merele coapte.

Ghimbirul poate fi util pentru reducerea senzației de greață la unele persoane.

Există alimente „miraculoase”?

Specialiștii spun că nu.

Nu există un aliment care să vindece răceala sau gripa peste noapte. Totuși, o alimentație echilibrată, hidratarea și odihna pot ajuta organismul să lupte mai eficient cu infecția și să reducă disconfortul.

Dacă ar fi să alegem un numitor comun al recomandărilor medicilor, acesta ar fi simplitatea: multe lichide, supe calde, ceai cu miere, alimente ușor de digerat și suficientă odihnă. Aceste obiceiuri nu înlocuiesc tratamentul medical, însă pot face perioada de recuperare mai ușor de suportat și pot susține organismul în lupta cu boala, scrie dcmedical.ro