Secretul longevității? Dieta celebrului David Attenborough, la 100 de ani

Potrivit declarațiilor făcute de-a lungul timpului, Attenborough consideră că reducerea consumului de carne roșie ar putea fi unul dintre factorii care au contribuit la menținerea sănătății și vitalității sale.

A renunțat aproape complet la carnea roșie

Deși nu este vegetarian, David Attenborough a declarat încă din 2017 că și-a schimbat semnificativ dieta și că nu mai consumă carne roșie decât foarte rar.

„Cu siguranță mi-am schimbat alimentația. Nu într-un mod dramatic, dar cred că nu am mai mâncat carne roșie de luni întregi”, mărturisea el.

Naturalistul continuă să consume pește și produse lactate, însă spune că a devenit „mult mai vegetarian” decât și-ar fi imaginat vreodată.

Ce spun studiile despre carnea roșie

Potrivit experților, consumul ridicat de carne roșie și carne procesată este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Carnea roșie conține cantități importante de grăsimi saturate, care pot crește nivelul colesterolului LDL („colesterolul rău”), favorizând apariția bolilor de inimă.

Printre tipurile de carne roșie se numără:

carnea de vită;

mielul;

oaia;

porcul;

vițelul;

vânatul;

capra.

Cercetările citate de specialiștii de la Harvard arată că înlocuirea unei porții zilnice de carne roșie cu pește, carne de pasăre, nuci, cereale integrale sau produse lactate cu conținut redus de grăsimi poate reduce riscul de mortalitate cu 7% până la 19%.

O dietă bazată mai mult pe plante

Medicii subliniază că dietele bogate în legume, fructe, cereale integrale și surse vegetale de proteine oferă mai multe fibre și mai puține grăsimi saturate, contribuind la menținerea unei greutăți sănătoase și la protejarea sistemului cardiovascular.

Totuși, specialiștii avertizează că eliminarea cărnii trebuie făcută echilibrat, astfel încât organismul să primească în continuare suficiente proteine, fier și alte substanțe nutritive esențiale.

O viață dedicată naturii

Născut în 1926, David Attenborough este una dintre cele mai respectate figuri din televiziunea mondială. De peste șapte decenii, el a adus în casele oamenilor frumusețea naturii prin documentare celebre precum Life on Earth, The Blue Planet și The Private Life of Plants.

Chiar dacă recunoaște că se află „la finalul vieții”, naturalistul britanic continuă să promoveze un stil de viață sănătos și să atragă atenția asupra importanței protejării mediului.