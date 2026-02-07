Semnal de alarmă pentru bărbați: „Burta de bere” afectează grav inima

Potrivit unui studiu amplu prezentat la congresul anual al Radiological Society of North America (RSNA), excesul de grăsime din zona abdominală poate indica un stres cardiac precoce, chiar și la persoane fără boli cardiovasculare diagnosticate.

Ce a analizat studiul

Cercetătorii au evaluat imagini de rezonanță magnetică cardiacă de la 2.244 de adulți cu vârste între 46 și 78 de ani (43% femei), fără afecțiuni cardiace cunoscute. Participanții fac parte din Hamburg City Health Study, un studiu populațional de lungă durată desfășurat în Germania.

Conform IMC (indicele de masă corporală):

69% dintre bărbați și 56% dintre femei erau supraponderali sau obezi.

Conform raportului talie–șold (WHR):

91% dintre bărbați și 64% dintre femei îndeplineau criteriile de obezitate ale Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Ce au arătat rezultatele

Analiza RMN a indicat două tipare distincte:

Obezitatea generală (IMC crescut) a fost asociată cu dilatarea camerelor cardiace la toți participanții.

Obezitatea abdominală a fost asociată cu îngroșarea mușchiului cardiac și volume mai mici ale camerelor inimii.

Aceste modificări au fost mai pronunțate la bărbați, în special la nivelul ventriculului drept, responsabil cu pomparea sângelui către plămâni. Cercetătorii sugerează că acest lucru poate reflecta un stres cardiac precoce, legat de modul în care grăsimea abdominală influențează respirația și presiunea pulmonară.

De ce sunt bărbații mai afectați

„Afectarea cardiacă mai extinsă observată la bărbați ar putea fi explicată fie printr-un debut mai timpuriu al obezității abdominale severe, fie prin efectul cardioprotector al estrogenilor la femei, prezent până la menopauză”, explică Jennifer Erley, autoarea principală a studiului, medic rezident în radiologie la University Medical Center Hamburg-Eppendorf, potrivit Corriere della Sera.

De ce „burta de bere” este mai periculoasă decât kilogramele în plus

Specialiștii subliniază că raportul talie–șold este un indicator mai îngrijorător decât IMC-ul:

„Obezitatea abdominală este asociată cu un tip de remodelare cardiacă potențial patologic – hipertrofia concentrică. Mușchiul inimii se îngroașă, dar dimensiunea totală a inimii nu crește, ceea ce reduce volumul de sânge pe care inima îl poate reține și pompa. Acest lucru poate duce, în timp, la insuficiență cardiacă”, explică dr. Erley.

Ce recomandă medicii

În loc să se concentreze exclusiv pe scăderea în greutate, adulții de vârstă mijlocie ar trebui să acorde prioritate:

prevenirii acumulării de grăsime abdominală,

exercițiului fizic regulat,

unei diete echilibrate,

intervenției medicale, atunci când este necesar.

Alte boli asociate cu grăsimea abdominală

Obezitatea abdominală reflectă acumularea de grăsime viscerală, care înconjoară organele interne și este strâns legată de riscul pentru:

sindrom metabolic,

cancer,

ateroscleroză,

unele disfuncții sexuale,

boli renale,

risc crescut de Alzheimer.

Conform ghidurilor europene:

circumferința taliei nu ar trebui să depășească 102 cm la bărbați și 88 cm la femei;

raportul talie–șold ar trebui să fie sub 0,95 la bărbați și 0,8 la femei.

„Burta de bere” nu este doar o problemă estetică, ci un indicator important al riscului cardiovascular, mai ales la bărbați. Grăsimea abdominală poate modifica structura inimii și crește riscul de insuficiență cardiacă, motiv pentru care prevenția și stilul de viață activ sunt esențiale.