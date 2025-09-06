10 cauze ale vederii încețoșate dimineața și cum le poți preveni

Află mai jos cele mai frecvente 10 cauze ale vederii încețoșate dimineața și ce poți face pentru a o preveni.

De ce ai vedere încețoșată dimineața?

1. Lacrimi uscate

Pe timpul nopții, ochii continuă să producă lacrimi. Însă, în anumite situații, acestea se pot usca pe suprafața corneei, provocând vedere încețoșată la trezire. Clipitul de câteva ori ajută la rehidratarea ochilor și la recăpătarea clarității vizuale, potrivit healthline.

2. Alergii oculare

Alergiile pot provoca ochi roșii, apoși și iritați, iar dimineața pot accentua senzația de vedere încețoșată. Praful, acarienii sau părul de animale din dormitor sunt adesea factori declanșatori.

3. Dormitul pe burtă

Persoanele care dorm cu fața în jos pot dezvolta sindromul pleoapei laxe (FES), care determină pierderea elasticității pleoapei superioare. Acest lucru duce la vedere încețoșată, senzație de arsură și lăcrimare excesivă.

4. Distrofia corneană Fuchs

Această afecțiune ereditară provoacă umflarea corneei în timpul somnului, ceea ce duce la vedere încețoșată dimineața. Simptomele apar frecvent după vârsta de 50 de ani și afectează mai des femeile.

5. Medicamente luate seara

Antihistaminicele, somniferele, medicamentele pentru răceală sau cele pentru hipertensiune pot reduce producția de lacrimi, determinând ochi uscați și vedere neclară la trezire.

6. Purtarea lentilelor de contact peste noapte

Dormitul cu lentilele de contact împiedică oxigenarea ochilor și poate provoca uscăciune oculară și vedere încețoșată dimineața.

7. Consumul de alcool înainte de culcare

Alcoolul deshidratează organismul, inclusiv ochii, ceea ce poate genera vedere încețoșată temporară dimineața.

8. Probleme cu glicemia

Nivelurile prea mari sau prea scăzute de zahăr din sânge pot cauza vedere încețoșată, însoțită de simptome precum amețeli și slăbiciune. Glicemia ridicată poate fi un semn timpuriu al diabetului.

9. Dereglări ale glandelor sebacee

Glandele meibomiene din jurul ochilor pot produce exces de ulei în timpul somnului, ceea ce duce la iritații și vedere încețoșată la trezire.

10. Dormitul cu ventilatorul pornit

Deși un ventilator poate oferi confort termic, aerul usucă pielea și ochii chiar și atunci când pleoapele sunt închise, provocând iritații și vedere neclară.

Când trebuie să mergi la medic?

Dacă vederea încețoșată dispare rapid după trezire și are o cauză evidentă, nu este nevoie de îngrijiri medicale. Totuși, dacă problema persistă sau este însoțită de alte simptome (amețeli, dureri de cap, amorțeală, tulburări de vorbire), consultă imediat un medic – ar putea fi semnul unui accident vascular cerebral sau al unei alte afecțiuni grave.

Cum se stabilește diagnosticul?

Medicul oftalmolog poate recomanda:

examen complet al ochilor (acuitate vizuală, cornee, retină, nerv optic),

dilatarea pupilei pentru vizualizarea fundului de ochi,

testarea producției și evaporării lacrimilor,

verificarea glicemiei, dacă există și alte simptome asociate.

Opțiuni de tratament și remedii acasă

Tratamentul depinde de cauză:

Picături oftalmice pentru hidratarea ochilor sau reducerea inflamației,

Medicamente pentru controlul alergiilor,

Regim special în cazul unor afecțiuni precum distrofia corneană Fuchs.

Remedii utile acasă:

Aplicarea lacrimilor artificiale înainte de culcare și dimineața,

Hidratare adecvată pe tot parcursul zilei,

Evitarea alcoolului înainte de somn,

Curățarea frecventă a dormitorului și spălarea lenjeriei,

Evitarea somnului cu lentilele de contact,

Dormitul pe spate sau pe o parte, nu cu fața în jos.

Vederea încețoșată dimineața este o problemă comună și, de cele mai multe ori, inofensivă. Însă, dacă persistă sau este însoțită de alte simptome, poate ascunde afecțiuni serioase ce necesită evaluare medicală. Prevenția, igiena oculară și un stil de viață echilibrat sunt esențiale pentru menținerea sănătății ochilor.