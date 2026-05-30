3 cauze majore ale colesterolului mărit. Nu depinde doar de dietă

În numeroase cazuri, dieta este doar unul dintre factorii implicați, iar cauzele pot ține de genetică, alte afecțiuni sau chiar tratamente medicamentoase.

Potrivit dr. Eva Deak, interpretarea simplistă a colesterolului crescut poate întârzia identificarea unor probleme medicale importante.

Cauze genetice

Una dintre explicațiile frecvente pentru valorile ridicate ale colesterolului este hipercolesterolemia familială, o tulburare moștenită care determină creșterea colesterolului încă din copilărie, indiferent de alimentație.

În aceste situații, organismul nu reușește să proceseze corect lipidele, iar dieta, chiar și una echilibrată, nu este suficientă pentru a normaliza valorile.

Boli care pot influența colesterolul

Pe lângă factorul genetic, anumite afecțiuni pot modifica semnificativ profilul lipidic. Specialiștii menționează că unele dintre acestea pot evolua silențios, fără simptome evidente la început.

Printre ele se numără hipotiroidism, sindromul nefrotic sau diverse boli hepatice, toate putând influența valorile colesterolului chiar și în contextul unei alimentații corecte.

Efectele medicamentelor

Un alt factor adesea trecut cu vederea este efectul secundar al unor medicamente. Pacienții care urmează terapii cronice pentru alte afecțiuni pot observa modificări ale profilului lipidic fără o legătură directă cu dieta.

Dr. Deak atrage atenția că anumite clase de medicamente, precum corticosteroizii, diureticele tiazidice, imunosupresoarele sau unele antidepresive, pot contribui la creșterea colesterolului LDL, potrivit dcmedical.ro.

Specialiștii subliniază că valorile crescute ale colesterolului nu trebuie puse automat pe seama alimentației. În multe cazuri este necesară o evaluare medicală completă pentru a identifica factorii reali implicați și pentru a stabili tratamentul adecvat.