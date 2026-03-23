Afecțiunea rară care poate provoca paralizie: Ce este sindromul de care a suferit actorul din „Buffy, spaima vampirilor”

Afecțiunea apare atunci când nervii situați la capătul măduvei spinării sunt comprimați, ceea ce interferează cu funcțiile esențiale ale corpului.

Această compresie nervoasă poate duce la dureri intense de spate, amorțeală, slăbiciune la nivelul membrelor inferioare și dificultăți de control al vezicii urinare sau al intestinelor. În cazurile severe, sindromul poate provoca paralizie, motiv pentru care este considerat o urgență medicală ce necesită intervenție imediată.

Nervii afectați în această zonă controlează funcții vitale legate de mobilitate și controlul sfincterelor, iar deteriorarea lor poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții pacientului.

Boala de care suferea actorul Nicholas Brendon

Afecțiunea a fost asociată în cazul actorului cunoscut pentru rolul său din serialul „Buffy, spaima vampirilor”, care a murit la vârsta de 54 de ani. Potrivit familiei, acesta a decedat în somn, din cauze naturale.

El s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, printre care și sindromul cauda equina, dar și un episod de infarct, suferit în 2023.

Familia actorului a transmis un mesaj public în care a vorbit despre personalitatea sa și pasiunea sa pentru artă, subliniind faptul că acesta a continuat să creeze și să își exprime talentul prin pictură în ultima parte a vieții.

O afecțiune care necesită diagnostic rapid

Medicii atrag atenția că sindromul cauda equina reprezintă o urgență neurologică. Diagnosticarea și tratamentul precoce sunt esențiale pentru a limita daunele permanente și a crește șansele de recuperare.

În lipsa intervenției rapide, compresia prelungită a nervilor poate duce la complicații ireversibile, inclusiv pierderea funcțiilor motorii sau senzoriale în zona inferioară a corpului, notează spynews.ro.