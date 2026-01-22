Alertă în Marea Britanie! O boală veche se răspândește rapid

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   17:30
Sursa foto: shutterstock/Cazurle de rîie cresc rapid în Regatul Unit.

O boală victoriană extrem de contagioasă revine în forță în Marea Britanie, punând mai ales școlile și aziluril de bătrâni în alertă maximă.

Scabia, provocată de acarieni microscopici care sapă în piele, explodează în Regatul Unit.

Cabinetele medicilor de familie au fost luate cu asalt, 900 de consultații înregistrându-se în ultima săptămână cu 20% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Simptome și mod de transmitere

”Oricine poate face scabie, de aceea este atât de contagioasă. Trebuie doar să fii atins de cineva”, avertizează Jo Middleton, cercetător senior în sănătate publică la Universitatea de Sussex, citat de dcnews.ro.

Mâncărimile intense apar după 3-6 săptămâni de la contacul cu persoana infectată. Apar erupții erupții roșii în pliurile cutanate – coturi, genunchi, fese, degete.

De asemenea, boala este contagioasă timp de 2-4 săptămâni înainte de apariția simptomelor.

Persoanele cu sistem imunitar slăbit pot fi vulnerabile la scaba crustoasă, o formă mai severă a bolii.

Tratament

Toate persoanele din casă trebuie tratată, chiar dacă nu prezintă simptome. 

Se aplică zonele afectate cu cremă  cu pemetrin,  însă o analiză din 2024 publicată în Journal of Clinical Medicine aratî  cî scabia a dezvoltat rezistență la această soluție.

Ivermectina, un tratament antiparazitar pe bază de tablete orale încă funcționează și a fost aprobată ca tratament pentru scabie de către NHS în 2023. Deși este mai ușor de utilizat, unii nu o consideră mai eficientă și este scumpă.

 

 

