Am renunțat la zahăr timp de șase săptămâni – iată ce s-a întâmplat

Cunoștințele nu sunt totul – practica face diferența

Ca editor de sănătate, petrec zilnic ore întregi documentându-mă despre beneficiile dietei mediteraneene, despre planul alimentar DASH sau despre efectele consumului excesiv de carne roșie. În teorie, alimentația mea era una echilibrată. În realitate însă, aveam o slăbiciune greu de ignorat: zahărul.

Nu vorbim despre dulciuri pline de aditivi, ci despre variante aparent „mai sănătoase” – ciocolată neagră de 50% cacao sau mini-conurile de înghețată de la Trader Joe’s. Problema apărea atunci când un baton întreg și trei conuri deveneau rutina zilnică, potrivit Parade.

Știind că excesul de zahăr adăugat este asociat cu obezitatea, diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și chiar cancerul, am decis să fac o schimbare.

Cum am definit „renunțarea la zahăr”

Nu sunt adepta dietelor restrictive, așa că mi-am stabilit o regulă realistă: să elimin sursele evidente de zahăr – deserturile și micile gustări dulci dintre mese. În schimb, nu m-am obosit să verific fiecare etichetă de produs. Obiectivul meu nu era perfecțiunea, ci un echilibru sustenabil.

Primele două săptămâni: un test de răbdare și voință

Credeam că tranziția va fi ușoară. M-am înșelat. Primele zile au fost dificile mai ales din punct de vedere psihic. Mă simțeam lipsită de bucuria micilor „recompense” dulci de după cină și aveam impresia că îmi lipsește ceva esențial.

Pe plan fizic, lipsa zahărului m-a făcut să caut surse alternative de energie, iar cafeaua a devenit soluția de moment. Ajunsesem să beau chiar și trei cești pe zi pentru a compensa lipsa micilor „boost-uri” de energie.

După șase săptămâni: un nou echilibru

Timpul însă a schimbat lucrurile. După aproximativ o lună, starea mea emoțională și nivelul de energie s-au stabilizat. Nu mai aveam nevoie de cafea suplimentară și nu mai trăiam acele căderi bruște de energie după câte o gustare dulce.

Cel mai important câștig? Poftele au dispărut. Pot trece liniștită pe lângă o cofetărie sau o nouă patiserie fără să simt tentația. În loc de înghețată, aleg fructe bogate în antioxidanți, care îmi aduc beneficii reale pentru sănătate.

Renunțarea la zahăr nu a fost simplă, dar rezultatele sunt clare: mai multă stabilitate emoțională, energie constantă și lipsa poftelor compulsive. Dincolo de cifrele de pe etichete, cel mai valoros lucru pe care l-am câștigat este controlul asupra propriilor alegeri alimentare.

Aceasta este povestea unui editor de sănătate și wellness la Parade, ea semnează și editează articole documentate științific și validate de experți, menite să îi ajute pe cititori să descopere cum pot deveni cea mai sănătoasă și fericită versiune a lor.