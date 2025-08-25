Ce se întâmplă cu corpul tău când bei apă carbogazoasă în fiecare zi

Ce este seltzerul (sifon)?

Apa cu bule nu este o invenție modernă. Încă din Grecia antică, oamenii consumau apa minerală natural carbogazoasă, considerând-o benefică pentru sănătate. În secolul al XVIII-lea, un savant european a descoperit cum să reproducă fenomenul, infuzând apă cu dioxid de carbon (CO₂). Așa a apărut seltzerul, iar procesul este același și astăzi.

Apa carbogazoasă simplă conține doar apă și CO₂, dar versiunile aromate pot include acid citric, suc de fructe, îndulcitori sau zahăr – ceea ce o apropie de sucurile carbogazoase clasice.

4 efecte ale consumului de apă carbogazoasă

1. Contribuie la hidratare

Pentru cei care nu reușesc să bea suficientă apă simplă, seltzerul poate fi o alternativă plăcută. „Pentru persoanele dependente de sucuri, apa carbogazoasă este o metodă eficientă de a-și asigura necesarul de lichide, fără adaos de zahăr”, explică nutriționista Lauren Manaker.

2. Poate afecta sănătatea dinților

Bulele din seltzer apar datorită acidului carbonic, care scade pH-ul apei la valori între 3 și 5. Acest nivel acid poate eroda smalțul dentar, mai ales în cazul sortimentelor aromate cu adaos de acid citric. Specialiștii recomandă consumul cu paiul sau împreună cu alimente, pentru a stimula salivarea și neutralizarea acidității.

3. Oferă senzația de sațietate

Apa cu bule poate induce senzația de plenitudine, un avantaj pentru cei care doresc să își controleze greutatea. Totuși, persoanele cu sindrom de colon iritabil, balonare sau reflux gastric ar trebui să limiteze consumul, deoarece poate accentua simptomele digestive.

4. Sprijină digestia

Un consum adecvat de apă, inclusiv sub formă de seltzer, favorizează tranzitul intestinal și poate reduce riscul de constipație. Deși nu este un remediu miraculos, pentru mulți reprezintă o variantă mai agreabilă de a-și asigura hidratarea zilnică.

Cum să te bucuri de apa carbogazoasă în mod creativ

Apa carbogazoasă nu trebuie băută doar simplă. Poate fi adăugată în sucuri naturale de fructe, smoothie-uri sau cocktailuri, oferind prospețime și textură. În bucătărie, înlocuirea apei plate cu seltzer în aluatul de clătite sau vafe le face mai pufoase și crocante, potrivit Eating Well.