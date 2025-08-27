x close
Avertisment ANPC. Un ingredient toxic va fi interzis în produsele cosmetice din septembrie 2025

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   17:45
Începând cu 1 septembrie 2025, UE interzice utilizarea ingredientului TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice din cauza riscurilor pentru sănătate. România se aliniază acestei directive europene.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) recomandă verificarea etichetelor produselor cosmetice, în special cele pentru unghii, precum ojele semipermanente și gelurile UV.

Consumatorii trebuie să caute în lista de ingrediente denumirea „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide" sau prescurtarea „TPO" și să evite produsele care îl conțin.

TPO este interzis deoarece poate prezenta riscuri pentru sănătate când este utilizat în mod repetat sau în concentrații mari.

ANPC avertizează că trebuie acordată atenție sporită produselor achiziționate din magazine online internaționale, piețe neautorizate sau de la distribuitori fără etichete în română.

Consumatorii care identifică produse cu TPO sunt sfătuiți să nu le folosească, să informeze comerciantul despre nereguli și să depună reclamații la ANPC.

Autoritatea are competențe în supravegherea pieței și aplicarea sancțiunilor pentru produsele cosmetice neconforme.

