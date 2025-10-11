Semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin pe care trebuie să le aveți în vedere

Cum se dezvoltă cancerul uterin

„Cancerul de uter este cel mai des întâlnit în mucoasa internă a acestuia – endometrul”, explică dr. Sangeeta Khinder, consultant obstetrician și ginecolog la London Gynaecology. Boala apare atunci când celulele endometriale se înmulțesc necontrolat, de obicei ca urmare a unui dezechilibru hormonal.

Nivelurile ridicate de estrogen – necontrabalansate de hormonul progesteron – pot duce la îngroșarea excesivă a endometrului, ceea ce crește riscul apariției de celule canceroase. Printre factorii care contribuie la acest dezechilibru se numără:

Obezitatea ;

Sindromul ovarului polichistic (PCOS) ;

Terapia de substituție hormonală doar cu estrogen ;

Diabetul ;

Antecedentele familiale de cancer uterin sau colorectal. Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

Simptomele precoce pe care femeile trebuie să le recunoască

Principalul semn al cancerului uterin este sângerarea vaginală anormală, mai ales după instalarea menopauzei. Alte simptome care trebuie luate în serios includ:

Sângerări neașteptate între menstruații;

Menstruații prelungite sau mai abundente decât de obicei;

Secreții vaginale anormale, în special la menopauză;

Secreții roz, maronii sau cu urme de sânge.

Cine este cel mai expus riscului

Potrivit Cancer Research UK, majoritatea cazurilor sunt diagnosticate la femei cu vârste între 50 și 79 de ani, riscul maxim fiind în perioada postmenopauză. În medie, una din 100 de femei dezvoltă cancer endometrial de-a lungul vieții.

Printre factorii de risc importanți se regăsesc:

Indicele de masă corporală ridicat (IMC) ;

Diabetul zaharat ;

Sindromul ovarului polichistic.

Test revoluționar pentru diagnostic precoce

O veste încurajatoare vine din Marea Britanie, unde a fost aprobat un test inovator – WID-easy, care promite o diagnosticare mai rapidă și mai puțin invazivă. Testul folosește o tehnologie similară cu cea a testelor Covid și presupune prelevarea unui tampon vaginal, care este apoi analizat în laborator pentru a detecta modificări ADN asociate cancerului de uter.

Tratament și șanse de vindecare

Cel mai frecvent tratament este histerectomia – îndepărtarea chirurgicală a uterului. În stadiile incipiente, procedura poate fi efectuată laparoscopic, cu incizii minime și o recuperare rapidă. În unele cazuri, medicii recomandă radioterapie suplimentară pentru a preveni recidiva.

Importanța depistării precoce

Specialiștii atrag atenția că diagnosticul timpuriu crește semnificativ șansele de vindecare. Femeile sunt sfătuite să acorde atenție oricărei modificări neobișnuite și să efectueze controale ginecologice periodice.