Medici cardiologi trag un semnal de alarmă: Ce aliment ar trebui evitat de persoanele de peste 60 de ani pentru a proteja inima

Carnea procesată – pericol ascuns pentru inimă, mai ales după 60 de ani

Conform American Heart Association (AHA), alimentația echilibrată, bogată în fructe, legume, cereale integrale și surse sănătoase de proteine, joacă un rol crucial în menținerea sănătății cardiovasculare. Însă, în ciuda acestor recomandări, mulți adulți în vârstă continuă să consume un aliment care, potrivit cardiologilor, ar trebui evitat complet: mezelurile.

„Mezelurile sunt extrem de procesate și pline de conservanți”, avertizează dr. Anne B. Curtis, cardiolog și profesor la Jacobs School of Medicine, Universitatea Buffalo. Dr. Catherine Weinberg, specialist în boli cardiace congenitale la Spitalul Lenox Hill, numește mezelurile o „triplă amenințare” pentru sănătatea inimii, din cauza conținutului ridicat de sodiu, grăsimi saturate și nitrați.

De ce sunt mezelurile dăunătoare pentru inimă

Nitrații, adăugați pentru conservarea și colorarea mezelurilor, pot forma în organism nitrozamine – compuși cu potențial inflamator și chiar cancerigen. Dr. Alfonso H. Waller, șeful secției de cardiologie la Rutgers New Jersey Medical School, explică faptul că, deși nitrații apar natural în unele legume, forma folosită în produsele procesate are efecte nocive asupra sănătății, potrivit Parade.

Studiile susțin aceste concluzii. O analiză publicată în BMC Medicine, ce a evaluat dietele a zeci de mii de persoane sănătoase, a arătat că înlocuirea zilnică a unei porții de carne procesată cu nuci, fasole sau cereale integrale poate reduce riscul de boli cardiovasculare cu până la 36%.

„Consumul ridicat de sodiu duce la creșterea tensiunii arteriale, un factor major de risc pentru infarct și accident vascular cerebral,” spune dr. Cheng-Han Chen, cardiolog intervențional la MemorialCare Saddleback Medical Center. Pe lângă aceasta, grăsimile saturate din mezeluri favorizează creșterea colesterolului, un alt factor de risc cardiovascular important.

Ce să mănânci în locul mezelurilor

Specialiștii recomandă înlocuirea mezelurilor cu proteine mai sănătoase, de origine vegetală sau animală. Printre cele mai bune alegeri:

Leguminoase: hummus, fasole, linte – bogate în fibre și proteine, fără riscuri inflamatorii.

Ouă fierte tari – o sursă completă de proteine, ușor de adăugat în sandvișuri.

Pui sau curcan gătit acasă – feliate proaspăt, fără adaosuri nocive.

Pește gras (ton, somon) – bogat în acizi grași Omega-3, care protejează inima.

„Chiar dacă nu puteți renunța complet la mezeluri, optați pentru variante fără nitrați, cu conținut redus de sodiu, și combinați-le cu alimente antiinflamatoare, precum legumele colorate și grăsimile sănătoase”, recomandă dr. Weinberg.