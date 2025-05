Ce trebuie să știi despre cele două forme de diabet. Simptome și tratament

Ines Nerina, blogger diabet, a fost invitata medicului Mihail Pautov, în episodul 4, din sezonul 8, la MediCOOL.

Aceasta a povestit cum a fost diagnosticată cu diabet de tip 1, care sunt simptomele, inovațiile ehnologice și demersurile sale pentru tratarea copiilor cu diabet de tip 2.

Diabetul de tip 1

Diabetul de tip 1 este o boală autoimună.

,,În momentul în care ești diagnosticat cu o boală cronică autoimună ești pus în fața unei realități că te afli în contact cu sănătatea ta. În fiecare zi îmi susțin sănătatea prin glicemia care este în control, cu ajutorul pompei care îmi dă insulină.

Am aflat că am diabet de tip 1 la 23 de ani. Diabetul de tip 1 apare la adolescenți, tineri și copii. L-am dezvoltat la vârsta maturității. Am slăbit 15 kilograme și beam 6 litri de apă pe zi. Am intrat într-o comă, din care m-am trezit după două zile. În mai puțin de două săptămâni am acuzat toate acele simptome că e ceva grav și că trebuie să mă prezint la doctor. M-am prezentat la doctor, la un medic de familie, care n-a știut să-mi pună diagnosticul și m-a trimis la gastroenterolog pentru că acuzam dureri de stomac și vomam tot ce mâncam”, spune Ines Nerina, blogger diabet.

Diferența dintre diabetul de tip 1 și 2

,,Diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2 sunt foarte asemănătoare. De fapt, diabetul de tip 2, este cel zaharat, pe care oamenii îl dezvoltă din cauza stilului de viață, care include: obezitate, fumat, dezechilibre în alimentație și lipsa sportului. Atunci pancreasul obosește, celulele obosesc și apare rezistența la insulină, din cauza căreia se instalează aceste simptome.

Diabetul de tip 1 este o boală autoimună în care corpul începe să atace pancreasul. Practic, când atacă pancreasul îl distruge treptat și începe să nu mai producă insulină. În această situați, este necesar să se controleze consumul de alimente și la ce intervale se va lua masa.

Persoanele cu diabet de tip 1 au nevoie de insulină dintr-o sursă externă și sunt nevoite să intuiască cum funcționează un pancreas, când o administrează. Toți oamenii sunt dependenți de insulină. Diferența este că oamenii o produc în mod normal, iar cei cu diabet de tip 1 trebuie să o aducă din exterior. Aceștia pot face acest lucru fie prin injecții, fie prin folosirea pompei de insulină.

Mă găsiți pe toate platormele pe care vi le puteți imagina, cu numele meu, Ines Nerina. Am și o asociație pentru diabet: Type 1 Dreamers. Acolo vedeți și proiectele asociației și ce fac în online cu numele de Ines Nerina”, spune Ines Nerina, blogger diabet

Cum funcționează dispozitivele de monitorizare a glicemiei

"Pompa de insulină este conectată la telefon prin intermediul unui senzor de glicemie, care face parte din tratamentul împotriva diabetului. Un plasture în formă de ciupercă citește glicemia, o transmite pompei, iar rezultatele se observă pe un ecran.

Cu ajutorul unui furtun de dimensiuni mici, pompa livrează insulina într-un mod asemănător unui pancreas. În același timp, încearcă să evite funcția endocrină pe care pancreasul ar avea-o. În dispozitive se introduce cantitatea de mâncare consumată pentru a se calcula numărul de carbohidrați.

Aș minți să zic că nu am episoade de epuizare psihică. E foarte greu, dar nu ai de ales, trebuie să înveți regulile, devine un automatism.

Clar simt o diferență și nu neapărat una bună pentru că sunt lucruri punctuale. De exemplu, dacă am o glicemie foarte mare nu mă simt la fel de bine ca înainte să am diabet. Mă simt obosită, mă doare capul, nu mă pot concentra și am o perioadă în care trebuie să tratez glicemia. Atunci mă simt un pic mai plină de energie și mai dornică să fac lucruri pentru că am un timp limitat să mă simt bine.

La polul opus, când am glicemia prea joasă și prea mică, trebuie să iau zahăr și să stau câteva minute. Sunt acele momente punctuale în care nu mă simt la fel de bine. Dar în afara celor două episoade mă simt foarte bine, am energie și fac sport. Sunt chiar un om funcțional”, povesește Ines Nerina, blogger diabet

Tehnologia pentru tratarea diabetului

"Tehnologia pentru tratarea diabetului de tip 1 evoluează, iar multe dintre conferințele din străinătate sugerează că există noi potențiale tratamente.

Am informația și certitudinea că următoarele pompe vor fi atât de inteligente încât calculul carbohidraților nu va mai fi o problemă pentru pacienți.

Oamenii de știință au în plan ca, în viitor, când un pacient folosește o pompă pentru tratarea diabetului de tip 1, aceasta să-i dea indicații în funcție de ce alimente mănâncă. În prezent, există studii clinice pe pacienții cu diabet de tip 1. În acest caz, se injectează anumite celule beta direct în pancreas, care ar putea să dea insulină și să o metabolizeze exact cum ar fi făcut-o înainte ca pacientul să aibă diabet.

Pe lângă faptul că sunt o persoană foarte pozitivă, am fost la conferințe în străinătate. Lucrurile se întâmplă cu o viteză fantastică și viitorul nu e doar strălucit, îl trăim chiar astăzi în prezent"., afirmă Ines Nerina, blogger diabet

Ce trebuie să știe părinții care au copii cu diabet de tip 1

Am venit dintr-o tabără pentru copii cu diabet. Părinții ar trebui să înțeleagă că nu este despre ei. Este despre copilul lor, care este mult mai capabil, mult mai puternic decât ar crede că poate să fie. Așa că, părinți, aveți încredere că ai voștri copii sunt capabili să aibă grijă de diabetul lor și să-i susțineți emoțional. Medical sunt acolo doctorii”, Ines Nerina, blogger diabet.