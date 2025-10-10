x close
Imunizare în sezonul rece. Cine beneficiază de vaccin antigripal gratuit

de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   08:00
Sursa foto: Hepta/vaccin

Campania de vaccinare antigripală debutează oficial pe 15 octombrie 2025, însă interesul populației rămâne scăzut, în special în rândul tinerilor și persoanelor sub 45 de ani.

Românii preferă adesea remedii naturiste sau suplimente naturale în locul vaccinului.

Ministrul Sănătății dorește extinderea programului pilot care permite vaccinarea în farmacii, inițiat deja în 100 de farmacii și la medicii de familie.

Gratuitate la vaccinul antigripal

Pentru tinerii sub 18 ani și persoanele cu boli cronice, vaccinul este gratuit, iar pentru alte categorii se poate achiziționa cu reducere de 50%, pe baza unei rețete compensate.

Cu toate acestea, mulți români rămân nehotărâți.

Nu a fost necesar, nu am suferit ceva virus. M-am protejat din timp cu vitamine, cu tot felul”, mărturisește o persoană.

Medicii atrag atenția că informațiile contradictorii și teoriile conspiraționiste, răspândite inclusiv în unele conferințe medicale, afectează negativ încrederea în vaccin.

Pentru a combate aceste efecte, autoritățile au luat măsuri ferme, inclusiv sesizarea Parchetului pentru medicii care au promovat informații false.

Anul trecut, peste 1 milion de români s-au vaccinat antigripal, însă specialiștii speră ca programul extins să crească rata imunizării în acest sezon, ceea ce poate proteja populația în plin sezon al răcelilor și gripei, potrivit observatornews.ro.

 

